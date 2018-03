"Yo por muchas años caminé ciego en problemas y pasos que me llevaban a equivocaciones. Por eso compuse esta canción, porque es una frase sincera llena de necesidad y de petición como de un hijo para su papá, diciéndole: 'quédate conmigo, no te vayas, no pases de largo junto a mí'. A partir de aquí, aprendí que Dios no era un opción, mi vida lo necesitaba para llenarme de amor puro y perfecto", agregó el artista.