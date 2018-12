No se pueden cuantificar los éxitos de la banda mexicana, tampoco se puede decir que los ticos no bailaron cada pieza del espectáculo; sin embargo, si hubo picos en los que la euforia de triplicó y las piernas, brazos y gargantas resentidas con casi tres horas de danzas y cantos, dieron la milla extra cuando sonaron temas como Mi niña mujer, El listón de tu pelo, Me haces falta tú, Mis sentimientos y 17 años. ¡Qué sabor!