Keep on Trying (Ojo de Buey): Con un ritmo caribeño fresco y una letra positiva con un fuerte mensaje, la banda nacional de reggae hace un llamado a seguir luchando por salir adelante en tiempos de pandemia. Con la bandera del positivismo, la canción nos insta a no rendirnos, a ser parte de la solución, a no detenernos en la meta de seguir adelante.