‘Aquí estaré', la balada con la que Priscilla Castro se lanza al agua como solista

La cantante costarricense Priscilla Castro buscó el apoyo del experimentado productor Marco Castro para su tema 'Aquí estaré'.

La voz de Priscilla Castro se sale de los cánones que escuchamos en la música romántica en Costa Rica. Tiene una particular sensibilidad para el soul y el R&B, así que rompe los esquemas y aprovecha su talento para explotar estos géneros con música original, así como lo hizo con el estreno del tema Aquí estaré, su primera canción como solista.

La carrera de Castro es bien reconocida en la escena nacional. Ella es parte del grupo Divas Trío y también canta en el proyecto Plancha VIP, además de haber sido voz varias veces de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Aún así, entre tanto trabajo, ella quiere destacar como solista y compositora.

“Trabajar con estos grandes artistas me ha ayudado mucho en la experiencia y en la seguridad al enfrentarme a un escenario. Estos años he aprendido a creer en mí. Tomé la decisión de presentar mi proyecto solista porque quiero comunicar y conectar con el público de manera más directa”, expresó la artista.

El debut de Priscilla como solista es una canción romántica en la cual expresa de principio a fin el sabor de la música soul. El tema habla sobre un amor fallido, pero se complementa con un video en el que se refleja el empoderamiento femenino por medio de una coreografía intensa protagonizada por la cantante y un grupo de bailarinas. El sonido de la pieza es una combinación entre lo latino, el Neo Soul y el R&B.

“No quería que fuera un video temático que reflejara una historia de amor. Quería proyectar la fuerza porque me considero una mujer empoderada, por lo tanto no buscamos mostrar debilidad, esa no era la intención de mi carta de presentación, por eso buscamos la fuerza con los colores y el apoyo de otras mujeres”, afirmó sobre el audiovisual.

La particularidad de la voz de Priscilla es un punto que ella quiere explotar como artista. A la intérprete le gusta conectar con muchos estilos musicales, pero para su proyecto solista se quiere enfocar en el R&B y el soul, que son músicas que por lo general se interpretan en inglés, pero la costarricense le pone su sabor latino con letras en español.

“Cuando canto temas de otros artistas me gusta ajustarlas a mi estilo porque me cuesta entrar en un papel de imitadora. Quiero marcar una diferencia, trato de poner mi sello, canto como siento las canciones”, dijo.

Los planes a futuro de Castro incluyen un disco corto de temas originales que espera publicar a finales de este 2021 o inicios del 2022. También buscará apuntar a la internacionalización de su obra.