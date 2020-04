“En mi caso particular tengo más de dos meses de no tener trabajo, mis únicos ingresos en estos momentos son este tipo de conciertos. La licorera nos va a pagar a todos los artistas, pero hay cuatro familias que se están quedando sin comida porque cerraron el negocio. Esto que hicimos no fue nada a escondidas, estuvo anunciado en redes sociales desde hace días", agregó el intérprete.