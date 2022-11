Picnic 2023: Este viernes 18 de noviembre salen a la venta las entradas

Este viernes 18 de noviembre, a las 10 a. m., arranca la venta de entradas para el Festival Picnic 2023, cuyo cartel de artistas internacionales lo encabezan grandes nombres de la industria como Ozuna, Los Fabulosos Cadillacs e Incubus.

El festival se hará en dos fechas: el 28 de enero y el 4 de febrero, mientras que el recinto que albergará el evento es el Centro de Eventos Pedregal, en Belén.

El puertorriqueño Ozuna es uno de los invitados especiales del Picnic 2023. La última vez que el boricua cantó en Costa Rica fue en el 2018. (GDA/El Universal/México/El Universal de México)

Festival Picnic 2023: Un palco VIP para 10 personas costará hasta ¢2 millones

La venta de las entradas se realizará en una mecánica de fases, según había explicado Adrián Gutiérrez, de la productora Jogo, encargados del Picnic. Durante la primera fase se podrán comprar boletos para los dos días, en la segunda fase solo se podrán adquirir entradas para una de las dos fechas y la tercera fase ofrecerá los boletos que hayan quedado disponibles.

Las entradas se venderán en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades según las fases son:

FASE 1: ¢55.000 (general), ¢65.000 (Jogo), ¢75.000 (Picnic Pass), ¢1.000.000 (Mesas VIP, 10 personas por mesa) y ¢1.500.000 (palco VIP, 10 personas por mesa).

FASE 2: ¢65.000 (general), ¢80.000 (Jogo), ¢90.000 (Picnic Pass), ¢1.200.000 (Mesas VIP), ¢2.000.000 (palco VIP).

FASE 3: En este caso las entradas y los precios quedan sujetos a disponibilidad.

Los invitados a la fiesta Copiado!

Este 2023 Picnic apunta a ser un festival internacional de peso. El cartel de artistas invitados presenta una amplia variedad de géneros, complaciendo a diversos públicos.

Eladio Carrión, Los Fabulosos Cadillacs, Ozuna, Incubus, Sean Paul, Jhay Cortés, Cypress Hill, Reik, Dread Mar I, Mora, Café Tacvba, Claptone y Koffee son parte de la alineación de lujo para el Festival Picnic 2023.

Piso 21, Greeicy & Mike Bahia, Elvis Crespo, Jowell &Randy, Ryan Castro, Vicente García, Los Cafres, Rels B, Collie Buddz, De la Guetto, Beéle, Cuarteto, Young Miko, Caloncho, De la Swing, Cráneo y Lasser y Guaynaa completan la lista de internacionales del encuentro musical.

El cartel de artistas criollos está encabezado por Entrelíneas, Khriztian GC, Diego C, Rising Sound, Queen V, Ojo de Buey, Soultwo, Dani Maro, Byron Salas, Maxx, Mariano SL, Magpie Jay, Mariana Wabe, Pedro Capmany, Javee, Alphabetics, Mentados, La Milixia, Alel, Kadeho, Johnie, Fernando Melo, Bombocat, Wizboy, Voodoo, In Be Twin, Will the Kreator, Canina, Santos y Zurdo, Tocuma.

“Nunca quisimos un festival de un solo género, al final hemos ido haciendo experimentos con el tiempo y nos resultan. El festival es inclusivo y toma en cuenta las diferentes generaciones”, explicó Adrián Gutiérrez de Jogo.

Detalles Copiado!

Ambos días del Picnic, las puertas de Pedregal abrirán a partir de las 11:30 a. m.

Además, este año habrá cuatro tarimas, pero la principal se dividirá en dos escenarios para facilitarle al público que pueda disfrutar de los artistas sin necesidad de caminar mucho.

Como es costumbre, el festival contará con un área de comida con más de 20 opciones gastronómicas.

Picnic es un evento exclusivo para mayores de edad.