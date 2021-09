Phil Collins revela deterioro de su salud: ‘Apenas puedo sostener los palillos de la batería’

Phil Collins, de 70 años, se ha sometido a dos cirugías de espalda las cuales afectaron sus nervios y le provocaron insensibilidad en sus dedos. Además, padece de diabetes. Foto: Archivo (MAURIZIO GAMBARINI)

El músico británico Phil Collins, de 70 años, causó preocupación entre sus seguidores al revelar el deteriorado estado de su salud en el que se encuentra.

Collins afirmó que ni siquiera puede sostener los palillos para tocar la batería.

El también vocalista participó-junto con los miembros de la banda Genesis- en una entrevista con la BBC para hablar sobre el tour que dará la banda y en el que Collins no podrá estar presente en el escenario.

“Tengo un poco de discapacidad física, lo cual es muy frustrante porque me encantaría tocar allí arriba”, aseguró el británico durante la conversación.

Collins añadió que, en el 2009 y 2015, se sometió a dos cirugías en su espalda para reparar una vértebra dislocada en la parte alta de su cuello, procedimientos que habrían afectado sus nervios a tal punto que perdió sensibilidad en sus dedos y solo podía sostener los palillos si se los sujetaban con una cinta a sus manos.

Debido a esta situación, Collins sufrió de depresión e incluso dijo que contempló acabar con su vida, pero no lo hizo por sus hijos. El vocalista tiene cinco hijos incluida la actriz Lily Collins (Emily in Paris)

Además, el artista reveló que padece de diabetes y que durante las últimas actuaciones en vivo debió permanecer sentado por cansancio.

“Apenas puedo sostener una baqueta (de batería) con esta mano, así que hay ciertas aspectos físicos que se interponen en el camino”, afirmó Collins con respecto a sus posibilidades de tocar el instrumento.

Collins agregó que su hijo Nic será el encargado de tocar la batería durante la gira que tendrá lugar en Norteamérica, el cual será el primer tour de Genesis en 14 años.

Posible despedida

De acuerdo con el intérprete de Sussudio, estas presentaciones serían como una especie de despedida de la agrupación. “Todos somos hombres mayores y creo que, hasta cierto punto, es probable que estemos poniendo (a la banda) a dormir. No sé si quiero salir más de tour“, aseguró.

En el 2011, Collins ya había anunciado su retiro de los escenarios, sin embargo, seis años después regresó para realizar una serie de espectáculos en vivo llamados Not Dead Yet (Todavía no estoy muerto).

En su carrera como solista ha grabado ocho discos y vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo. Su más reciente álbum fue Going Back, publicado en 2010 y que alcanzó el primer puesto de ventas en el Reino Unido.

Entre sus sencillos más exitosos se destacan In the Air Tonight, Against All Odds, Easy Lover y A Groovy Kind of Love, entre otros.