Percance triunfa en MTV Latino

¿Parar? Esa palabra no existe en el vocabulario del grupo nacional Percance que se anotó un nuevo triunfo en el canal MTV Latino.

El video de su sencillo ¿Dónde iré a parar? fue seleccionado, por medio de la votación de los televidentes de ese canal, como uno de los mejores 15 videos del año, según consta en el sitio www.mtvla.com .

Al lado de estrellas del pop latinoamericano como Shakira, Belinda, Anahí y Dulce María, así como del rock de nuestro continente como Panda, Don Tetto y Adammo, Costa Rica logró figurar en la lista gracias al grupo juvenil.

La noticia la dio a conocer el propio canal a través de su página en donde afirma: “Tú los elegiste y aquí están: ¡los mejores videos latinoamericanos de 2010!”

“Fue una gran sorpresa, lo veíamos muy difícil porque había muchos videos de gente muy conocida, pero cuando nos dimos cuenta nos pareció excelente”, dijo el cantante del grupo, Esteban Ramírez.

Sin embargo, Percance no solo fue uno de los ganadores de esa encuesta hecha por MTV, sino que además, ayer el video de ¿Dónde iré a parar? también apareció en el conteo de Los 100 + pedidos del 2010 , en el puesto 22.

De esta forma, el grupo supera el puesto 48 alcanzado por LePop, en el 2008, con Califotoman .

Este nuevo logro se suma a una ráfaga de éxitos que han impulsado la carrera de esta banda durante las últimas semanas.

A principios de mes obtuvieron el trofeo en España al mejor artista de Costa Rica en la entrega de los Premios 40. Asimismo, el 3 de diciembre se convirtieron en el primer grupo costarricense en alcanzar el primer puesto de la lista de Los 10 + Pedidos , de MTV Latino, con ese mismo video.

Según explicó Ramírez, también tienen otras razones para celebrar y agradecer por un 2010 lleno de victorias.

La canción ¿Dónde iré a parar? se apoderó de la casilla dos del conteo anual de la emisora Los 40 Principales, solo por debajo de I Gotta Feeling , de Black Eyed Peas. Este recuento se retransmitirá el 1.° de enero, a las 11 a. m., por 104.3 FM.

De igual forma, su otro video para el tema Gira el mundo también finalizó el 2010 en el segundo lugar del resumen del año en el canal VM, por debajo de We No Speak Americano , de Yolanda Be Cool y DCUP.

“Son dos canciones gigantes, así que estar solo detrás de ellas nos parece un gran triunfo y nos hace agradecer a nuestro público por su apoyo”, aseguró Ramírez.

Si hay algo que esta joven banda tiene bien claro es que sin la complicidad de sus seguidores no habrían llegado hasta donde están.

“Solo les podemos decir gracias. Ha sido un año de mucho esfuerzo, nos propusimos metas y, por dicha, gracias a toda esa gente las hemos podido lograr. Estamos superagradecidos y les decimos que hay Percance para rato”, dijo. “Esperamos trabajar más en el 2011 y continuar abriendo puertas”, añadió.

El grupo ya superó los 70.000 fans en su cuenta de Facebook ( www.facebook.com/percance ).

Planes. Percance no piensa en descansar y ya está trabajando en lo que será su próximo video.

“Estamos valorando propuestas, queremos algo bueno para la gente, esperamos que esté listo a finales de febrero. Queremos ser bien cuidadosos en lo que vayamos a hacer y queremos enviarle un mensaje particular a la gente que nos ha apoyado”, aseguró.

El músico se rehusó a adelantar cuál será la canción escogida como segundo sencillo. “Todavía no les podemos decir, solo podemos decir que hay que darle tiempo al tiempo”, agregó Ramírez.

Como nada los detiene, la agrupación ya tiene llena buena parte de su agenda para enero. El domingo 9 estarán en las fiestas de Carrizal, de Alajuela; el jueves 13, en el tope de Palmares; el sábado 15, tendrán una especie de duelo musical con el grupo colombiano Dr. Krápula, en la Barra Imperial, en Palmares y el domingo 22, formarán parte del concierto gratuito y de clausura de estas fiestas.

Además de Ramírez, el grupo lo forman Mau Luconi (bajo), Dennis Vargas (guitarra), Luis Valenzuela (teclados), Felipe Ortiz (trompeta), Johnny Naranjo (sax), Jorge Novoa (trombón), Felipe Sandoval (trompeta), Marcos Novoa (batería), Luis Solis Maní (timbales y percusión menor) y Cesar León Papita (congas y bongo).