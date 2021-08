​Cinco meses después del estreno de Entonces qué, el locutor de OK Radio y exparticipante de Tu cara me suena, Luis Felipe Pepe Arroyo, anuncia que un segundo tema suyo está en camino.

Se trata de la pieza Cuando te apareces, original del colombiano Omar Geles, que Arroyo interpretará a ritmo de vallenato y reguetón.

“La canción va por una nota amorosa, despechada, en la que uno le canta a una persona que ya se fue y que vuelve y que lo tiene a uno en ese juguete”, adelantó la voz principal del programa Pijamada OK.

Pepe Arroyo es locutor de la emisora OK Radio. Foto: Gabriela Téllez. (Gabriela Téllez)

[ Pepe Arroyo: el hombre de las más de 20 voces ]

Pepe Arroyo explicó que esta segunda canción llegó impulsada por varios amigos suyos en el ámbito de la música, quienes le dijeron que debía producir más temas para hacerse notar en ese mercado.

"Una vez Fofo (Andrés Madrigal) de Los Ajenos me dijo que tenía sacar más canciones, que no me quedara solo con una y, bueno, esta nueva canción sigue la línea urbana pero más tropical”, afirmó Arroyo.

Otro impulso importante que recibió Pepe Arroyo provino de Jorge Koki Hernández, gerente del Grupo Radiofónico Omega.

“Se me ocurrió la idea de decirle que hiciéramos un tema con Carlos Cruz”, confirmó Koki Hernández.

Precisamente, el dominicano Carlos Cruz es quien produce el tema, que contará con la participación de varios músicos nacionales, entre ellos Tony Agüero, tecladista del grupo Expresso.

[ Con 'Entonces qué', Pepe Arroyo pisa cautelosamente el territorio del canto ]

El tema está en preproducción y se espera que esté listo para sonar en las radios locales a finales de noviembre.

“La idea es hacer una fusión moderna del tema y lograr que suene bonito, moderno y bailable para la época”, explicó el músico, cantante, productor y promotor musical Carlos Cruz.

Afirmó que espera tener el tema listo para entrar al estudio la próxima semana. “Estamos en esa etapa de arreglos y de ideas”, indicó Cruz.

Con cuidado

Pepe Arroyo incursionó cautelosamente en la música tras su paso por la segunda temporada de Tu cara me suena, programa que produce para Costa Rica Teletica Formatos.

Finalizado ese show en el 2016, Pepe recibió comentarios del cantante Erick León, quien le sugirió probar suerte en la escena musical local.

“Ahora con la tecnología cualquiera canta. Erick León me dijo que con lo que hice en Tu cara me suena podría hacer una canción. Me quedé con eso y, pensando, le dije que iba a hacerlo; si la canción suena y pega pues genial”, aseveró Pepe Arroyo a mediados de marzo pasado, pocos días antes de lanzar su primer tema.

Esta semana, Arroyo dijo a Viva que Entonces qué tuvo buenos comentarios, de ahí su próximo lanzamiento.

Arroyo participó el año pasado en 'Tu cara me suena'. Foto: Melissa Fernández. (Melissa Fernandez Silva)

[ Humoristas Pepe Arroyo y Gallina estrenarán el show 'Se nos jodió el cassette' ]

“No me considero un cantante porque para ello hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para hacer buena música, pero sí me siento cómodo interpretando este tipo de música urbana. Sí le puedo decir que me considero un artista nacional que quiere crecer y hacer cosas valiosas, porque esto va más allá de producir y lanzar una canción”, aseveró Arroyo, de 30 años.