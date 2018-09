–Me siento muy contenta y agradecida con la vida y el público por el recibimiento que le han dado a esta canción. A Alejandro por haber querido ser parte de la creación del tema porque trabajar con él era un sueño que yo tenía de toda la vida. Con él se me fueron cumpliendo mis anhelos uno a uno, primero porque lo conocí y encontré a un ser humano maravilloso en una realidad que superó a la ficción; además de que me apadrinó en diferentes lugares desde que me permitió acompañarlo con su gira Sirope, por España, o en Viña del Mar. Ahora que por fin nos tocó compartir más arte, rebotar ideas y crear esta historia, no tengo cómo agradecerle.