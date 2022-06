Out of Control Army, la banda de ska mexicana hará gira con artistas ticos en Costa Rica

En medio de oleada de música urbana, ranchera y romántica -que este fin de semana tendrán varios conciertos internacionales-, los fans del buen ska también podrán gozar una fiesta a su estilo. Los mexicanos de Out of Control Army ofrecerán una gira de conciertos por varios lugares de Costa Rica.

Con su gira World Tour 2022 los músicos mexicanos, que vienen de presentarse en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Chile, Colombia y México, compartirán sus talentos en tres escenarios ticos. La primera fecha será este viernes 17, a partir de las 6 p. m. en el Club Pepper, Zapote.

Out of Control Army está formada por músicos de gran trayectoria en otras bandas de renombre, tales como Maskatesta y Los Victorios. (Facebook)

El sábado 18 tocarán en el Bar Restaurante Bello Horizonte, en Corralillo de Cartago, a las 3 p. m. El domingo 19 también tocarán en Cartago, pero en el Bar & Restarante Aprete’C, en Paraíso, a las 4 p. m.

Las entradas para cada concierto estarán a la venta el día de cada evento en la entrada del lugar. El valor de los boletos es de ¢14.000.

Durante sus conciertos, Out of Control Army compartirá escenario con bandas ticas. El viernes estarán tocando con Askatasuna, The Rockest, Sócial, Inoxidable y Revival Sound.

El sábado será el turno de Seka, The Ketos, Santo Remedio, Asalto Voluntario, Los Perros y Punksoña.

El domingo cerrarán con Ambulantes, Incidente, Dieskañas, Konflicto y Ska Core.

De acuerdo con la producción de los eventos, los mexicanos aprovecharán su paso por Costa Rica para grabar algunos cortos y material para sus futuros proyectos audiovisuales.

“Out of Control Army es una banda bastante joven pero llena de buenos talentos, con miembros provenientes de muy buenas bandas renombradas del ska y escena mexicana como Maskatesta, Los de Abajo, Los Victorios, Sr. Bikini, Sekta Kore y La Tremenda Korte; con todo esto, la banda rápidamente se ha ganado un lugar muy importante en el ska de la escena no solo latina, sino incluso americana y mundial”, explicó la producción de la gira en un comunicado de prensa.