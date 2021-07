Otto Vargas volverá a tocar el sax en el Teatro Nacional

Después de 12 años lejos de su instrumento, el saxofonista O tto Vargas volverá a tocar el género que popularizó su nombre y el de su orquesta durante la década de 1960: el bolero.

Recordado. Otto Vargas recibió en el 2008 el Premio Ricardo “RECA” Mora por su carrera .Luis Navarro. (Jorge Navarro)

Vargas será el invitado de honor de Sonsax en Teatro al Mediodía, durante un concierto que el quinteto ha titulado muy apropiadamente El Homenaje .

La cita seré en el espacio Teatro al Mediodía, a las 12: 10 p. m. en el Teatro Nacional, y las entradas cuestan ¢2.000. Se pueden comprar en persona o en línea, en la boletería digital del teatro.

Según relató Javier Valerio, director de Sonsax, el homenaje es a la trayectoria musical de Vargas, pero también para recordar otras grandes orquestas en “su época más romántica”.

En su repertorio incluirán piezas como Amada Mía , de Cheo Feliciano; Cómo fue , interpretada originalmente por el cubano Benny Moré; y piezas del mexicano Dámaso Pérez Prado, incluyendo la pieza Sax Melodioso , un tema que Valerio califica como “obligatorio” para los saxofonistas de la época y que tocará Norman Calderón.

Asimismo, Calderón es el arreglista para el bolero original de Vargas que incluirá el concierto: Amor de Oro .

Veterano. Otto Vargas cumplirá 86 años en noviembre. También cumple 12 años retirado de la música y de su instrumento por excelencia, el sax.

La invitación de acompañar a Sonsax lo tomó por sorpresa en su retiro, explicó. Vargas se describe como un admirador del conjunto y considera un honor regresar a la música con ellos y compartir el Teatro Nacional como escenario.

Para Valerio, que aceptara a tocar con ellos también fue una grata sorpresa, y accedieron a prestarle un saxofón para retomar la práctica.

“Al principio costaba que me sonara pero, como en realidad tuve el instrumento más de medio siglo entre mis manos, al poco tiempo me acostumbré otra vez y me sentí capacitado para tocar”, contó Vargas.