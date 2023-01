Óscar 2023: escuche aquí a Rihanna, Lady Gaga y otras estrellas con sus canciones nominadas

¿Qué es el cine sin la música? A lo largo de la historia, han sido grandes canciones las que han acompañado la leyenda de muchas películas.

Este 24 de enero se dio a conocer la selección final de temas musicales elegidos para el Óscar 2023 donde, por supuesto, destaca Rihanna y Lady Gaga.

En esta nota puede conocer (y escuchar) sobre las propuestas de cada uno de los nominados.

Lift Me Up, de Rihanna y Tems (Black Panther: Wakanda Forever) Copiado!

Rihanna ha sido la encargada de componer y darle voz a uno de los temas principales de la película Black Panther: Wadanda Forever, con el tema Lift Me Up.

La canción es un tributo al difunto Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther (2017), pues en la letra se lee “guárdame en el calor de tu amor cuando te separes, mantenme a salvo”.

Rihanna es parte de los artistas que aportaron a la banda sonora de 'Wakanda Forever'. Foto: GDA

Rihanna escribió el tema con la cantante nigeriana Tems, quien expresó que habló con el director Ryan Coogler sobre sus emociones ante la película.

“Quería escribir algo que retratara un cálido abrazo para todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, expresó Tems.

Hold My Hand, de Lady Gaga y Bloodpop (Top Gun: Maverick) Copiado!

A Lady Gaga le correspondió componer un poderoso tema para el regreso de Tom Cruise a la saga Top Gun.

La voz de la cantante es asombrosa como siempre y, con este tema, busca volver a ganar la estatuilla, ya que previamente lo había conseguido con Shallows, canción perteneciente a la película A Star is Born (2018).

Lady Gaga ya había ganado el Oscar previamente. Esta es su segunda nominación a la estatuilla. (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Naatu Naatu, de Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj (RRR) Copiado!

Naatu Naatu es una canción india en idioma telugu, compuesta por MM Keeravani para la banda sonora de RRR, película que cuenta la historia de dos revolucionarios indios y su viaje lejos de casa,antes de que comenzaran a luchar por su país en la década de 1920.

Dentro de las 24 horas posteriores a su lanzamiento, la canción superó los 17 millones de visitas en YouTube (convirtiéndose en la canción en telugu más vista). Además se convirtió en la canción telugu más rápida en cruzar un millón de me gusta

Applause, de Diane Warren y Sofia Carsson (Tell it Like a Woman) Copiado!

La compositora Diane Warren suma su nominación número 14 en la historia de los Premios Óscar. El tema, interpretado por Sofia Carsson, ha sido considerado todo un himno de empoderamiento femenino.

La canción pertenece al filme Tell it Like a Woman. Se trata de un largometraje compuesto por siete historias, cuyo denominador común es la representación de protagonistas femeninas.

This is a Life, de David Byrne, Ryan Lott y Mitski ( Everything Everywhere All At Once)

Este tema cuenta con las preciosas voces de Mitski, una de las artistas más interesantes del espectro indie actual; y con David Byrne, recordado front-man de la legendaria banda Talking Heads. El tema representa una de las once nominaciones con las que cuenta el filme Everything Everywhere All At Once.