Orquesta filarmónica rendirá tributo a Frank Sinatra: ‘El reguetón pasará, pero sus clásicos seguirán’

Mario Kramarenco tiene más de 20 años de meterse en la piel de Frank Sinatra. El artista canta y se mueve como el legendario cantante, reviviendo con pasión un legado musical que no envejece.

Kramarenco se ha presentado en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, pero nunca había estado en Costa Rica, al menos no para presentar un show.

Este 2 y 3 de setiembre, finalmente, el imitador tendrá la oportunidad de mostrar su talento a los ticos. Subirá al Teatro Melico Salazar junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, en homenaje a ‘La Voz’ de Estados Unidos.

Cerca de 60 músicos acompañarán a Kramarenco en el show Lo mejor de Frank Sinatra con la Orquesta Filarmónica. El artista dice que acoplarse a un formato de este tipo es complicado, pero asegura que el ensamble costarricense le facilitó las cosas: “Es una maravilla, una orquesta tan buena”, comentó.

Mario Karamarenco tiene más de 20 años de interpretar a Frank Sinatra. (Cortesía)

“Es un show en el que vamos a contar un poco las anécdotas de Sinatra, es decir, no solo es cantar las canciones, sino contar sus anécdotas y detalles de su interesante vida, cosas que nadie conoce. Yo tuve la suerte de estar en Las Vegas con Vincent Falcone, director musical y pianista de Frank Sinatra, y en una conversación que tuvimos salieron unas historias muy buenas”, agregó Kramarenco.

El cantante afirma que Frank Sinatra fue un cantante particular y, por tal motivo, es imprescindible conocerlo más allá de su música: quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, pues “no se puede representar a alguien sin conocerlo”.

El espectáculo de Kramarenco en Costa Rica tendrá una duración de aproximadamente dos horas. Las canciones más icónicas de Sinatra, como New York, New York, My Way y Fly me to the Moon, no faltarán en el espectáculo.

Una carrera con Sinatra Copiado!

Kramarenco comenzó a interpretar a Frank Sinatra gracias a un gran cumplido, pues muchas personas le dijeron que su registro vocal era muy similar al del cantante.

“A veces piensan que estoy doblando, que está puesto un disco... y eso para mí es una maravilla, porque cantar como Sinatra no es para nada fácil. Hay que sentirlo en el escenario y eso cuesta mucho más que cantar sus canciones. Para lograrlo hay que ver sus películas, sus videos y tuve la suerte de vivir en Nueva York también”, comenta.

No obstante, Kramarenco reconoce que no siempre fue fácil, porque “no tenía experiencia en el escenario”.

“Cuando uno empieza y se enfrenta a cientos de personas entran los nervios. Ese se llama inexperiencia”, asegura.

Los tiempos han cambiado, ahora Kramarenco puede subir al escenario y cantar con orquestas, bandas y decenas de músicos, e incluso hacer un show más allá de la música.

“Para mí, lo más importante es que la gente se entretenga, entonces le agregamos muchas cosas llamativas para lograr ese objetivo. La idea es que lo pasen bien. Y estoy muy contento, porque va a salir muy lindo este show (en Costa Rica). Además de anécdotas, vamos a incluir algunas imágenes y tenemos una sorpresa también”, añadió.

Mario Kramarenco sueña con conocer a la familia de Frank Sinatra. (Cortesía)

Lo más valioso para Kramarenco es que las canciones que interpreta son clásicos de un artista mundialmente reconocido. Canta temas que la gente ha disfrutado y disfrutará por años.

“Pasará el reguetón, pero sus canciones seguirán ahí”, afirma.

“Con Frank tenemos para rato. Es un homenaje también a ese legado, es un personaje en todo el sentido de la palabra. Yo me acerco, me aproximo lo que más puedo, pero no soy él, no puedo serlo”, dice el artista, quien espera conocer a la familia del mítico cantante algún día.

Las últimas entradas para el espectáculo Lo mejor de Frank Sinatra con la Orquesta Filarmónica se encuentran a la venta en Eticket.cr.