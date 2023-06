Nuevos dardos de Shakira a Piqué en ‘Copa Vacía’: ‘Siempre tan ocupado’

La cantante colombiana Shakira lanzó Copa vacía, su nuevo tema, el jueves 29 de junio, en esta ocasión acompañada por el joven cantante de música urbana Manuel Turizo.

Como era de esperar, el tema incluye numerosas indirectas dirigidas a su ex, Gerard Piqué, indicando que siempre tenía tiempo para otras cosas y poco para ella.

Con frases como “Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio”(...). “Te espero y me desilusionas y así no funciona, pero no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero”, el sencillo sigue resonando en la ya terminada relación de la pareja.

Se pensaba que con TGQ, canción que Shakira interpretó con Karol G, los dardos hacia Piqué llegarían a su fin; sin embargo, la cantante continúa expresando sus sentimientos a través de sus canciones, recordando la intensa relación que vivió con el futbolista y los últimos momentos que marcaron el fin de la mediática pareja.

LEA MÁS: Lo que Shakira canta en ‘Copa vacía’: ‘Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo...’

En el video, se puede ver a la colombiana personificando a una sirena. El escenario principal fue el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrasa, lugar donde Shakira y Turizo filmaron lo que la misma Shakira describiría como “Hicimos una película”.

El video fue grabado hace varios meses, según reveló Turizo en una entrevista y se desconoce la razón detrás del lanzamiento a mitad de año, después del tema con Karol G y de la canción que grabó junto a sus hijos, Acróstico.

Al momento de redactar esta nota, el video tenía 13 horas en Youtube ya contaba con 3.8 millones de reproducciones y 481.000 me gusta.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.