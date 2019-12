Resta solo seguir descubriendo, como lo hizo Arend hace unos meses. “Después de vernos en un concierto, mi mamá me dijo: ‘solo Nelly habla de la familia de Guanacaste, ¿por qué usted no? Resulta que también tengo raíces allá y no lo sabía: mi abuela era de Liberia”, contó Arend entre risas. Lo bueno de estudiar las raíces es que siempre habrá historias que indagar.