“Antes no existían estos espacios especiales. Hay que aprovechar. La verdad es un riesgo ir a un concierto porque sin un espacio adecuado uno no sabe si va a salir sin bastón. Pregunté por Facebook a la producción y ellos me comunicaron que había un espacio para personas con alguna discapacidad”,dijo Porras, quien perdió la visión desde los tres años.