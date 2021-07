Mumble Riot presenta ‘Killah’, avance de su segundo material

Fotografía: Cortesía de Mumble Riot.

Mumble Riot estrenó en medios digitales Killah, la punta de lanza de su próximo material, Shame of Man, un EP (o disco corto) que verá la luz a finales de marzo.

En la canción, la banda costarricense, cuyo sonido se nutre de la esencia del rock y blues, muestra un avance en su propuesta de rock alternativo, con una composición ambiciosa y poco predecible, enérgica por donde se mire.

Según lee un comunicado de prensa, el tema “es un relato de una asesina en serie y su inevitable necesidad y satisfacción al realizar sus actos”.

<a href="http://mumbleriot.bandcamp.com/album/killah-single">Killah [Single] by Mumble Riot</a>

El videoclip de Killah será presentado el jueves 29 de enero en un concierto en el bar josefino El Steinvorth, en el que también tocarán los grupos Timber of Trees y Solitude. La entrada costará ¢2.000.

El nuevo disco corto será el sucesor de ...About Life and Other Complications, el álbum debut de Mumble Riot, editado a mediados del 2012 por Autómata Records.

En este caso, las canciones fueron producidas por la agrupación y grabadas en el estudio de Marcos Monnerat. El sencillo se puede escuchar en Internet en el portal Bandcamp y pronto estará disponible en iTunes y Spotify.