MGMT estrena video para "Your Life is a Lie", primer sencillo de su nuevo disco

La banda estadounidense de rock psicodélico MGMT estrenó el primer video de su nuevo disco. El sencillo Your Life is a Lie es un extracto de MGMT, que se lanzará el 17 de setiembre.

Captura de pantalla del nuevo video de MGMT, "Your Life is a Lie", dirigido por Tom Kuntz. (Captura de pantalla)

Los autores de Kids y Electric Feel, Benjamin Goldwasser y Andrew VanWyngarden, colaboraron nuevamente con el director Tom Kuntz. El artista audiovisual dirigió también su extenso video para Congratulations en el 2011.

El nuevo álbum incluye 10 cortes: Alien Days, Cool Song No. 2, Mystery Disease, Introspection, Your Life Is a Lie, A Good Sadness, Astro-Mancy, I Love You Too, Death, Plenty Of Girls In the Sea y An Orphan Of Fortune.