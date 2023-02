Melissa Mora incursionará en nuevo género musical ‘acorde a su edad’

La cantante nacional, Melissa Mora, reveló que se presentará en la Expo San Carlos 2023, en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, el 22 de abril, y que incursionará en un nuevo género musical: la música regional.

En una conversación con La Nación, la intérprete de A mover el Bam Bam confesó que decidió dejar atrás el género urbano para acoplarse a un ritmo más acorde a su edad.

“Ya cumplí 35 años, ya me siento como cansada para esa línea de ‘mover el bam bam’. Con la música regional a parte de que siempre me ha gustado, me sienta muy bien y ya para una mujer madura, creo que es mejor”, aseguró la cantante. “Ya me siento cansada de mover el bam bam”, agregó entre risas.

De acuerdo con Mora, desde el 2022 se prepara para interpretar la música regional y, según comentó, viajó a Tabasco, México, para abrir un concierto de la Banda MS, conjunto que también se presentará en la Expo San Carlos.

Respecto a su sencillo estrella, Mora aseguró que sí lo cantará en el evento, pero que sonará algo diferente. “El Bam Bam fue uno de mis éxitos, entonces probablemente sí lo voy a sacar, pero ya lo trabajamos con mi grupo para tocarlo ese día, pero en banda” comentó.

La artista también adelantó otras canciones que cantará ese día, algunas de ellas son: Chale, de Edén Muñoz; Vivo en el 6, de Christian Nodal; Pero te vas a arrepentir, de K-Paz de la Sierra y Le hace falta un beso, de El Chapo de Sinaloa.

Proyectos futuros

Mora comentó que este año ya grabó varios covers, los cuales estrenará muy pronto y que una de las canciones que ya convirtió al ritmo mexicano es La Maldita Primavera, de Yuri.

La vocalista se dirigió a sus seguidores y les pidió que “esperen los nuevos temas que vienen de música banda porque están súper buenos, yo se les va a encantar y son hechos con mucho amor”.