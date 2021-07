Martín Valverde vuelve a sus raíces

Expandir Reproducción automática 1 de 2

Hace 30 años, una mano divina lo sacó del barrio La Dolorosa y lo llevó a México para pregonar con su música las buenas nuevas. En el Norte, hizo carrera y una fama mundial de la que no presume, pero siempre regresa a casa.

Este fin de semana, Martín Valverde subirá al escenario del Gimnasio Nacional, para compartir con Gaviota un singular experimento: música religiosa y secular juntas en un espectáculo 100% costarricense.

Desde su casa, en Guadalajara, el cantautor nacional habló con Viva el Tiempo Libre sobre su carrera, sus ilusiones, su futuro y lo que significa para él volver a sus raíces.

Viene llegando de una gira por España. ¿Qué tal la experiencia?

El promedio de asistentes por evento fue de 1.000 personas, eso en España, para un concierto cristiano católico, es histórico, sobre todo sabiendo que ahí la gente tiene broncas no con Dios, sino con la iglesia. Hay que ir con pies de plomo, porque no se trata de vender un producto que no guste, ni obligar a nadie a creer en nada. Fue una semana intensa que nos permitió compartir con 5.000 personas.

¿El salto a Europa marca un hecho importante en su carrera?

Desde 1990, estoy yendo allá, pero intensamente, con unas dos o tres presentaciones por año, desde el 2008. A mi trabajo no le agrega en el sentido de nivel altura, pero sí de currículo y alcance, de poder lanzar más lejos la semilla.

Se acercan dos fechas importantes: sus 50 años de edad y sus 30 años de carrera musical. ¿Cómo se prepara para este momento?

Hay gente muy trabajadora que cuando cumplen años de labor, su manera de celebrarlo es trabajando a gusto. Yo pertenezco al gremio privilegiado de los que trabajamos en lo que amamos, y lo estoy celebrando así. Hasta donde he podido, hemos intentado regresar a países donde hemos hecho giras muy intensas. Costa Rica apareció este fin de semana, como cosa fuera del programa, pero mi cierre de los 30 años va a ser ahí, en octubre. Lo de los 50 años es la misma alegría. Hay salud, mucha vida bien vivida. Mis grandes luces, Rubén Blades, Joan Manuel Serrat, ya no son los chiquillos de antes, pero en el escenario se la parten con todo, y para mí son modelos. Le pido a Dios poder seguir haciendo esto, ser un artista que gusta, que su música llega a mucha gente, pero que no me pierda en el trámite y siga siendo yo.

Va a ser un cumpleaños muy reflexivo, pero al mismo tiempo muy tranquilizante; si el Señor me regala la oportunidad de llegar hasta ahí, va a ser una fiesta de verdad, porque siempre un jubileo tiene demasiadas implicaciones en la vida de cada uno.

Al celebrar estas fechas, ¿hay algo que le despierta la nostalgia y lo devuelve a sus raíces?

Claro, de por sí ya lo practico siempre. Aunque esta será una visita de médico, un ratito de las montañas de Costa Rica, del cielo limpio, de la cultura, del café, de estar con mi gente, de arrastrar la erre, eso se disfruta mucho, me regresa a mis raíces. El Señor le decía a David: ‘recuerda siempre dónde te llamé’, si uno pierde sus raíces pierde sus frutos. Tengo el regalo de Dios de haber estado en otras geografías, pero el corazón tico sigue estando ahí, con decirte que en la última Navidad extrañé un tamal como en mi vida lo había hecho.

De hecho, no importa el tiempo que vaya, Costa Rica para mí es muy intensa, porque se me juntan muchos universos: el colegio, la fe, la familia, y tienes que atenderlos a todos y todos son muy exigentes. Decía el poeta: ‘Patria es infancia’; para mí, Costa Rica sigue siendo mi tierra, sigue estando en mi corazón. Allá tengo un poco de familia y están enterradas mi mamá y mi hermana, que fueron mis pilares en la fe. Por supuesto, regresar ahí es cargar pilas.

¿Por qué irse a México y radicarse allá para hacer carrera?

Si no hubiera estado Dios metido en este asunto, no salgo de Costa Rica. Fui criado por los salesianos y tuve mi encuentro personal con Dios en un grupo ecuménico. No manejaba nada de irme, hasta que en 1984 llegó una invitación de México para ir a una misión evangelizadora. Fui a dar conciertos y allá hubo un revolcón que me decía que la cosa iba por ahí. Regresé a Costa Rica para pensarlo y, en 1985, volví a otra misión y me quedé. Trabajé con pandilleros, drogadictos; conocí a mi esposa y fuimos despacito. Empecé con conciertos chiquitos y, con la misiva de Juan Pablo II de salir a las calles a evangelizar, toqué más masivamente. Costa Rica es un país del que presumo, pero México es la plataforma que me lanzó a otras regiones.

En 30 años, son dos generaciones que siguen su música. ¿Cuál es el secreto para no pasar de moda?

Uno: el secreto es saber comunicar lo que crees. Dos: la música tiene el don de comunicar, de traspasar generaciones. Y tres: cuando compones música que tiene por finalidad llegar a las ocupaciones y preocupaciones de una vida normal, puedes estar seguro de que el que era joven comenzó con eso y el que le sigue va a tener la misma preocupación por la vida; entonces, son canciones que se vuelven eternas: Ten calma , No se han ido del todo ... Siempre habrá música que será parte de nuestro ornato y, si la escuchamos, nos llevará al patio de la casa, al aula del colegio. Saber que la música que Dios me regaló es parte de esa discoteca de muchas personas es un privilegio.

El de Gaviota es un público adulto, ¿tiene música para ellos?

Claro. Yo cantaré unas tres o cuatro canciones de ellos y ellos se meterán en las mías. Para mí, fue muy gracioso estar ensayando canciones que cantaba cuando estaba en el colegio. Va ser muy agradable, alguna de esa generación ya ha escuchado mi música; entonces, van con esa curiosidad de ver cómo le vamos a hacer estos en el escenario para cantar Ella y El diario de María . Solo que lo vean, porque hemos ensayado vía partitura, nos veremos un día antes y, ya en el escenario, nos reiremos con toda la gente.

¿Tocar con Gaviota cambia en algo la esencia de su espectáculo?

Sí cambia, aunque yo nunca preparo un repertorio; tengo canciones inevitables, pero alrededor de ellas no estructuro nada. Aquí sí tuvimos que planearlo desde hace varios meses, ver cómo mezclábamos las canciones, qué se podría decir; yo inclusive les dije que iba a alivianar el asunto tratando de ser el hilo conductor de lo que se va a presentar. Gaviota tiene canciones muy completas, es arte, y en todo arte está Dios. Los que son fans de ellos espero que me puedan disfrutar a mí, y los míos, que los disfruten a ellos.

¿De qué se trata la charla que dará este viernes con su esposa?

Es la primera vez en Costa Rica; lo iniciamos por sano accidente en Guatemala, hace unos cuatro años. Ella es psicóloga y trabaja tiempo completo con matrimonios en crisis. No es predicadora ni nada que se le parezca, pero la fui esquineando para que compartiera sus riquezas. Porque estamos metidos en el mismo barco y en la misma friega, podemos darles algunas herramientas para la vida en pareja. Lizzy (Watson) pone el contenido y la inteligencia; yo, el humor y la música, para que la pasen a gusto aunque les demos en la cabeza.

Su propuesta incluye géneros que pocas veces se escuchan en una iglesia. ¿Aún no está abierta la liturgia a estos géneros?

La respuesta te la puedo dar desde dos márgenes. Si el margen es romano, no hay nada abierto y no se va a abrir, punto. Tiene otra riqueza, es una ironía; la regla de música en la actividad litúrgica es que el pueblo cante, pero yo ya canté con Juan Pablo II en el Vaticano y créeme que al coro del Vaticano cantando Mozart nadie le hacía segunda. La semana pasada, hablé con un santo en vida, Juan José Aguirre, un obispo español que trabaja en el centro de África, y me contaba lo que es una liturgia ahí. Cuando vez a la raza negra celebrar una misa en medio de persecuciones, a nadie le pasa por la mente que van a terminar cantando latín, a menos que tengas un cerebro muy reducido. Otra vez, en Colombia, un sacerdote me preguntó mi opinión de la música litúrgica, y le dije 'Mire, padre, los dos sabemos que en la misa el que preside, manda; es una regla de Iglesia. Si el que preside quiere a Los Beatles tocando ahí, así va a ser.

¿Qué le falta a Martín Valverde en su carrera?

Como deseo personal, me faltaría algo que ya Gaviota me regala como inicio: poder cantar con músicos seculares y hacer una fusión interesantísima. Con ellos, comienzo a hacer algo que a nivel de música católica es un logro total: que la cultura general nos dé un espacio como cultura de fe, para poder juntar el arte con el buen mensaje. Lo otro que me falta, y que se me hace más difícil todavía, es lograr en algún momento, con algún valiente de los hermanos evangélicos, subir al escenario y hacer algo juntos, demostrando unidad.

Se trata de subir con una persona que tenga conciencia de iglesia general y de unidad. En Centroamérica, hago mucho la broma con los chicos, les digo que no hay catogélicos ni evanjólicos, se trata de tener una identidad. Es un sueño por cumplir, lo pongo mucho en oración, pero no tengo prisa por cumplirlo, espero que Dios nos concede más tiempo y nos permite hacer algo así.

¿Un adelanto de su celebración de 30 aniversario en Costa Rica?

Me falta el lugar, pero será la primera semana de octubre. Iremos con la banda y haremos una tanda mínima de tres conciertos, porque ese es un capricho personal: acabar la celebración en Costa Rica, sí o sí, porque ahí fue donde empezó.