Marshmello se presentará en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con el lema “Es momento de trascender”, los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe darán inicio este viernes 23 de junio, con la inauguración en el nuevo Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en El Salvador, que reunirá a cientos de atletas en diferentes disciplinas.

Luego de varios rumores, que prometían la presentación de un artista internacional, el domingo por la noche se confirmó finalmente, quién será el talento invitado. El artista encargado de inaugurar el evento multideportivo, que por tercera ocasión se celebra en El Salvador, será el Dj estadounidense Marshmello, actualmente número 26 en el mundo, según la revista DJ Magazine.

Christopher Comstock, nombre oficial del Dj, nació en Filadelfia, Pensilvania, el 19 de mayo de 1992, es un reconocido Dj estadounidense, famoso por temas como Friends, Happier, y Stars.

Fue el 8 de enero de 2016, cuando lanzó su álbum debut, Joytime, que consta de 10 temas. Le siguieron otros tres álbumes de estudio: Joytime II (2018), Joytime III (2019) y el más reciente Shockwave (2021). Dentro de los géneros musicales Marshmello exploró el pop, trap, future bass, progressive house, dubstep y el electro house.

El enmascarado es un productor de música dance electrónica y Dj definido por su “dulce” tocado. Sin dejar de lado su máscara de malvavisco, de donde proviene su apodo. Así que una gran fiesta es la que amenizará Marshmello este viernes.

Álbumes de estudio Copiado!

2016: Joytime. El primer sencillo Keep It Mello, con la voz del rapero Omar LinX, fue lanzado el 24 de octubre de 2015.

2018: Joytime II. Su segundo álbum fue lanzado el 22 de junio del 2018, a través de Joytime Collective.

2019: Joytime III. Su tercer disco fue lanzado el 2 de julio del 2019, un día antes de la fecha de lanzamiento prevista, el 3 de julio.

2021: Shockwave. Su cuarto álbum fue lanzado en junio del 2021 y estuvo nominado al Premio Grammy al Mejor Álbum de Dance/Electrónica.

Exitosas colaboraciones Copiado!

A lo largo de su carrera, Marshmello logró posicionar varias de sus colaboraciones en el Hot 100 de Billboard. Happier con Bastille, Friends con Anne-Marie, Wolves con Selena Gomez y Silence junto a Khalid, son algunos de los temas más exitosos del DJ estadounidense, que en plataformas de streaming como Spotify superan los mil millones de reproducciones.

En solitario, su canción más exitosa es Alone, lanzada en 2016, que solamente en YouTube posee más de 2.3 mil millones de reproducciones. Otras como Stars, Together, FLY y Moving On superan los 200 millones de vistas.

2019 Copiado!

La revista Forbes, en el 2019, publicó el ranking de los 15 DJ que más ganan y no solo incluyó a Marshmello, sino que lo colocó en segundo lugar con $40 millones. Debajo de The Chainsmokers, con $46 millones y arriba de Calvin Harris, $38,5 millones. En el 2020, ascendía a $41 millones.

30 Copiado!

Marshmello es además parte de la marca de malvaviscos (marshemellos) Stuffed Puffs, creada por su compañero, Michael Tierney, en el club 30 Under 30 (los 30 menores de 30 del 2021). Su colaboración surgió en un evento de este elitista grupo de jóvenes adinerados e influyentes.

56 Copiado!

El DJ empezó su carrera en el 2015. Desde entonces, acumula más de 56.4 millones de seguidores en YouTube y supera los 50 millones de escuchas de oyentes mensuales en Spotify. Mientras que en Instagram reúne 30.2 millones de seguidores.

2017 Copiado!

El famoso DJ no visita El Salvador desde el 6 de octubre de 2017, cuando se presentó en el Anfiteatro del extinto CIFCO.

2016 Copiado!

El DJ debutó con el disco Joytime en enero del 2016. El trabajo discográfico consta de 10 sencillos y fue publicado a través de su propio sello, Joytime Collective. Alcanzó el top de la lista de álbumes electrónicos de iTunes en 24 horas.

2017 Copiado!

La revista Forbes reveló, en 2017, la verdadera identidad de Marshmello, indicando que se trata de Chris Comstock, de 31 años de edad, conocido también como “Dotcom”. Esto sucedió gracias a que revisando la base de datos de BMI (compañía de royalty) adjudicó a Comstock como el compositor de grandes éxitos.

