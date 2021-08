Madonna cumple 63 años, empoderada y con una vida de filantropía

Madonna lució espectacular en una serie de fotografías que publicó en Instagram, a propósito de su cumpleaños número 63. (Instagram)

Empoderada, orgullosa de su cuerpo y pidiendo donaciones, Madonna cumple 63 años rodeada de su familia, su novio Ahlamalik Williams y sus miles de seguidores.

Antes de pedir algo exótico o extravagante, este año la cantante sorprendió a sus fans al pedir ayuda para su hospital llamado Mercy James Center, que construyó hace cuatro años en Blantyre, en África Oriental.

“Hola a todos, mi cumpleaños está a la vuelta de la esquina y este es el mejor regalo que me pueden dar. Es el único hospital de este tipo que se ocupa de niños y la única unidad de cuidados intensivos pediátricos que existe en todo el país”, comentó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Uno de los más grandes orgullos de la reina del por es el ser madre y lo demuestra en cada momento en sus redes sociales, al postear fotos y videos conviviendo con sus hijos. Aunque biológicamente procreó a Lourdes María Ciccone León, fruto de un romance con el bailarín cubano Carlos León, y a Rocco, después de una relación con el cineasta británico Guy Ritchie, no se conformó.

Madonna adoptó a cuatro niños más: David Banda, Mercy James y Stella y Esther Ciccone, nacidos en Malawi, uno de los países africanos con mayor tasa de pobreza y de mortalidad infantil.

Tras el proceso de adopción, la intérprete de Like a Virgin no se quedó con los bazos cruzados al ver la pobreza de aquel país y bajo su fundación Raising Malawi, la cantante inauguró el hospital Mercy James, llamado así por su hija.

“Te estoy pidiendo que me ayudes en mi cumpleaños. Me gustaría que todos ustedes donaran dinero para comprar una cama. Necesito 50 camas”, explicó la artista en el posteo.

Raising Malawi fue fundada en 2006 y, además del hospital, construyó 10 escuelas primarias en todo el país. Incluso, por la visualización que le dio la cantante a los problemas de extrema pobreza que enfrenta Malawi, en 2008 se estrenó un documental llamado I am Because We Are, dirigido por Nathan Rissman.

El escándalo

El bailarín Ahlamalik William, de 26 años, es el novio de Madonna. (Instagram)

Ni su obra de caridad se libró de un escándalo creado por algunos tabloides estadounidenses. En el 2011 se empezó a rumorar que su fundación estaba siendo investigada por el FBI, debido a preocupaciones relacionadas a la manera en que los fondos eran gastados. Sin embargo, las acusaciones fueron rápidamente desmentidas por las partes involucradas.

Más allá de los escándalos en los que Madonna se ve involucrada, por defender su libertad de expresión, también ha mostrado su faceta filantrópica. El año pasado también fue una de las primeras estrellas estadounidenses en tratar de hacer algo en contra la covid-19. Después de haberse contagiado de coronavirus, donó $1.1 millones para la búsqueda de una vacuna.

“Estoy orgullosa de poder apoyar a la investigación para encontrar una cura para la covid-19”, señaló en su momento.

Por otro lado, durante este año, la compositora también mando un mensaje de aceptación a más de sus 16 millones de seguidores en Instagram. Madonna no se inhibió en publicar algunas fotos con poca ropa, que dejaban muy poco a la imaginación.

Aunque muchos la criticaron de usar muchos filtros y arreglos en sus fotos, la mayoría le hizo comentarios positivos, en los que le agradecían que pese a las críticas nunca se dejó intimidar por nadie y sigue haciendo lo que ella quiere.