Los Stones electrizan Glastonbury, una primicia en 50 años de carrera

BRITAIN-ENT-MUSIC-FESTIVAL-GLASTONBURY Los Stones recordaron sus primeros conciertos durante el festival. (AFP)

Decenas de miles de personas acogieron la noche del sábado con gran entusiasmo a los Rolling Stones en el festival de Glastonbury, en el suroeste de Inglaterra, donde el grupo actuaba por primera vez en más de 50 años de carrera.

"Si es la primera vez que ustedes ven al grupo, entonces van a volver", dijo el casi septuagenario Mick Jagger a una multitud de espectadores que, en su mayoría ni siquiera habían nacido cuando los Stones empezaron a dar sus primeros conciertos .

Moviéndose como un felino en el gran escenario piramidal, con su gestual danzante, Jagger comenzó su concierto llevando una chaqueta de color verde brillante e interpretando un clásico de 1968, Jumpin Jack Flash, con un fondo de fuegos artificiales.

BRITAIN-ENT-MUSIC-FESTIVAL-GLASTONBURY Mick Jagger (AFP)

Además de dos horas de música, los Stones deleitaron al público con una serie de clásicos, y también con una canción al estilo country, Glastonbury Girl, que habla de las botas de goma que tradicionalmente usa la gente que acude al más famoso festival de música en Gran Bretaña, cuyo suelo es fangoso debido a la lluvia.

Para interpretar Sympathy for the Devil, Jagger se puso encima un abrigo hecho con plumas de avestruz negras. Las llamas saltaron desde lo alto de la pirámide y un Fénix gigante y mecánico se puso a moverse en la parte superior de la escena.

Los aficionados habían esperado, en algunos casos hasta 12 horas, el inicio del espectáculo que culminó con los "bis" reiterados de You Can't Always Get What You Want y Satisfaction.

Los organizadores aumentaron el número de plazas, apostando a que muchos de los 135.000 asistentes al festival querrían ver y escuchar al legendario grupo.

Uno de los organizadores, Michael Eavis, se habría pasado varios años tratando de convencer a los Stones de que participen en el festival.

"Hemos esperado mucho tiempo que los Stones vengan tocar. Tenerlo aquí y ahora, es maravilloso", dijo Eavis en un mensaje entregado al público y destinado a presentar al grupo.

Glastonbury Festival, que ahora tiene 58 escenarios, fue en sus inicios, a comienzos de los años 1970, una simple reunión hippie, que apenas atraía a 1.500 personas. Sus cajas cierran con meses de adelanto.

Según los canales de televisión británica, el príncipe Enrique, de 28, hermano del príncipe Guillermo, ha sido visto entre los casi 135.000 asistentes al festival, reunidos en los extensos terrenos de una granja donde se realiza, al aire libre, este festival de música.

Los tres días principales del festival terminarán el domingo con el grupo de folk Mumford and Sons.

Los Rolling Stones han dado una serie de conciertos en América del Norte, en el marco de una gira para marcar los cincuenta años de su carrera, antes de presentarse en varios espectáculos, este verano, en Gran Bretaña.