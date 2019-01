–La vida es una oportunidad por donde la gente pasa por diferentes etapas. No siempre estoy en un lugar alegre, también he pasado por canciones más oscuras, más íntimas; pero en este momento cuando nacen las canciones alegres es porque también es una faceta mía. Soy una persona que me gusta reír, cantar, bailar y pasarla bien, no siempre, pero los seres humanos somos así. Me gusta hacer sentir bien a la gente con mi música.