“Un día hablé con el Señor y le pregunté: ‘¿Qué va a ser de mí y qué va a ser de nosotros los artistas?’. Ya yo viví lo que tenía que vivir, si me lleva que me lleve con dignidad. Me dormí y al día siguiente me levanté con un gozo en el alma y me dije que iba a grabar un disco aunque no tuviera un cinco, así que me fui a tocar puertas de los amigos que me quieren mucho, los que han sido incondicionales conmigo por tantos años”, recordó.