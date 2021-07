La Navidad vibra con la Sinfónica

De fiesta. Este año, el Coro Sinfónico Nacional celebró sus primeros 40 años con un concierto en el Teatro Nacional. Marcela Bertozzi. (Marcela_Bertozzi)

Quizás sea la calidez navideña la que ha inspirado tan bella música a lo largo de los siglos. Esta semana, como un regalo de temporada, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Sinfónico Nacional y la soprano María Marta López ofrecerán una serie de conciertos navideños que ya se convirtieron en citas fijas para diciembre.

Este lunes, más de 150 músicos comenzarán esta gira en el gimnasio del Colegio Técnico de Tabarcia de Mora. La presentación será a las 7:30 p. m. Como todas las presentaciones de la semana, la entrada es gratuita.

“Los conciertos navideños son, para nosotros, la oportunidad de cerrar el año compartiendo nuestra música fuera del teatro y en las comunidades, acercándonos a una enorme cantidad de personas que, de otra manera, no nos escucharían”, dice el director Ramiro Ramírez en el comunicado de prensa.

Ramírez funge como director invitado de la OSN en esta serie, y concluye así las celebraciones del 40. ° aniversario del Coro Sinfónico Nacional.

La fiesta navideña continuará el martes a las 7:30 p.m. en la Catedral de Alajuela. El miércoles, los músicos se presentarán a las 7:15 p. m. en la iglesia católica de El Guarco de Cartago.

La iglesia católica de Vásquez de Coronado los recibirá el jueves a las 7 p. m. y, el viernes, el concierto final será a las 7 p. m. en la Catedral Metropolitana de San José.

Variedad. El repertorio navideño conforma la principal parte del programa de esta semana. Entre las obras elegidas se encuentran A Christmas Festival (Leroy Anderson), O Holy Night (Adolphe Adam) y The Many Moods of Christmas (arreglos de Shaw y Bennet).

“Es una forma muy linda de poder comunicarse con la gente; es muy importante que las personas puedan compartir de cerca con tantísimos músicos (orquesta, solistas, el coro...). La sonoridad es impresionante”, dice la cantante María Marta López.

La soprano presentará, entre otras, un nuevo agregado al programa navideño: un fragmento de la Gran Misa en do menor , de Mozart, Laudamus Te .

López la describe como “un momento musical lleno de agilidad, muy versátil, muy fresco”. Asimismo, cantará selecciones de El Mesías , de Handel.

En el repertorio se incluyen también danzas de Johannes Brahms y de Antonín Dvorák, así como Malambo , de Alberto Ginastera.

“La gente nos sigue desde hace varios años. Se enteran de que nos vamos a presentar y desde temprano están allí, porque saben que habrá un concierto de altísima calidad”, promete María Marta López.

Más música. Otra orquesta con un programa navideño para las fechas es la la Orquesta Sinfónica Municipal de La Unión. Esta agrupación se presentará el domingo 14 a las 7:30 p. m. en la iglesia católica de Tres Ríos.

En esa presentación, contarán con los cantantes Marcela Alfaro y Carlos Sánchez, así como el reconocido violinista alemán Andreas Neufeld. Recogerán juguetes para donarlos a niños de la comunidad.