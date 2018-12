Entre las categorías más importantes de los premios destacan grabación del año, en la cual compiten los temas I Like It (Cardi B, Bad Bunny y J Balvin), The Joke (Brandi Carlile), This is America (Childish Gambino), God’s Plan (Drake), Shallow (Lady Gaga y Bradley Cooper), All the Stars (Kendrick Lamar y SZA), Rockstar (Post Malone Feat. 21 Savage), The Middle (Zedd, Maren Morris y Grey).