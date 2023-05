Katy Perry deslumbra en concierto de coronación de Carlos lll

El rey Carlos III y la reina Camila continúan celebrando su llegada al trono y después de una larga ceremonia que se llevó a cabo el sábado 6 de mayo, disfrutaron de una fiesta musical en los jardines del Castillo de Windsor. Como parte de las actividades por su coronación y junto a más de 20.000 personas, los nuevos reyes disfrutaron de las actuaciones de grandes estrellas como Lionel Richie, Katy Perry y el tenor Andrea Bocelli, entre otros.

Pese a que el cartel era bastante atractivo, la más esperada de la noche fue Katy Perry y aunque solo subió al escenario para interpretar un par de sus canciones, se robó el concierto con una presentación que tuvo de todo: fuerza, luces, una gran voz y sobre todo la ovación del pueblo inglés.

“¡Déjenme oír su rugido!”, fueron las palabras con las que la cantante hizo su aparición, enfundada en un enorme vestido dorado que no solo resaltaba su belleza, también la hacía lucir como un miembro más de la familia real. Mientras caminaba hacia la gente, sonaban los primero acordes de Roar, uno de sus más grandes éxitos que fue coreado por todos los asistentes.

Gran concierto con y miles de fiestas celebraron la coronación de Carlos III

“Estoy feliz de estar con ustedes, los amo demasiado, estoy contenta de celebrar todo el fin de semana, vine con mi mamá, ella está feliz de estar aquí, gracias por haberme hablado para este festejo”, dijo la cantante.

Antes de continuar con el espectáculo, Perry dirigió unas palabras al nuevo rey y le dedicó Fireworks, otro de sus icónicos temas: “quiero dedicar la siguiente canción al rey y al trabajo que hace”, agregó.

La estrella del pop cantó junto a decenas de coristas y estuvo acompañada por orquesta en vivo, en un amplio escenario que incluyó varias pantallas gigantes y teniendo de fondo al castillo, además de que algunos drones fueron los encargados de hacerla brillar.

Katy Perry cautivó a los 20.000 espectadores de su show en el Castillo de Windsor. (LEON NEAL/AFP)

En este concierto también participó Lionel Richie con su tema icónico All night long, con el que toda la familia real se puso a bailar y hasta el propio rey se levantó de su asiento para disfrutar mejor esta canción.

Quien también fue parte de este histórico momento fue el tenor italiano, Andrea Bocelli, quien deleitó a los presentes, acompañado del cantante Sir Bryn Terfel, con en el tema You’ll never walk alone; y minutos antes Olly Murs interpretó Dance with me tonight. Take that fue el último grupo en cantar.

El presentador fue Hugh Bonneville, quien informó que más de 100 países estarían viendo este concierto y celebrando junto con la familia real. Además de la música hubo participaciones breves de invitados, como por ejemplo de los “Muppets”: Miss Piggy y Kermit, pero también hubo videos grabados de Tom Cruise y hubo shows de danza contemporánea a cargo del Royal Ballet.

Lionel Richie interpretó 'All night long' y hasta el propio rey se levantó de su asiento para disfrutar mejor la canción. (LEON NEAL/AFP)

