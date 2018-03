"No lo digo como una falta de respeto a The Strokes, pero con The Voidz puedo llevar a cabo mis visiones musicales. The Strokes siempre fue un rock and roll más directo (...). Nos convertimos en algo que la gente ama y siento que no tiene que cambiar en nada, pero no me sentía completo en el plano personal", señaló Casablancas.