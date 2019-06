“Cuando dejé el último grupo en el que estuve, lo hice porque sentí que estaba en un círculo, haciendo lo mismo, ya eran muchos años y llegó el momento en que sentí la necesidad de hacer un alto. Pero cada vez se me hacía más fuerte la necesidad de cantar y de hacerlo para la gente, que sientan lo que quiero expresar. Me dediqué a escuchar otras corrientes que anteriormente no cantaba y a escuchar música que no escuchaba y ahora la interpreto y soy feliz”, afirmó.