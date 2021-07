Joaquín Sabina y sus nueve frases inolvidables para Costa Rica

Joaquín Sabina emocionó a los miles de fans que lo vieron en el 2010, en el Palacio de los Deportes. (Archivo LN)

Este domingo La Nación informó de una nueva visita del cantautor español Joaquín Sabina a Costa Rica. Él cantará el 19 de noviembre, en un lugar aún por definir.

El músico traerá su espectáculo Canciones de una crisis, en el que repasará sus éxitos, y según Arnoldo Herrera, productor del evento, también cantará temas nuevos.

A propósito de esta nueva presentación en Costa Rica del intérprete de "Corre, dijo la tortuga", repasamos algunas de las respuestas más ingeniosas y hasta ácidas que ofreció en los últimos 15 años a La Nación.

1997. "A los políticos los desprecio porque venden mercancía averiada de segunda mano, y no tengo mayor interés en la religión, excepto en su historia y su cultura. Antes (de político o religioso) sería atracador de bancos o algo así, pues me parece mucho más noble" .

1997. "A mí me interesan las canciones, la fama no. Me gusta que la gente respete mi vida privada. A veces es molesto estar en la calle y que la gente se acerque a pedir un autógrafo, pero esas personas no son tontas y saben que si aprecian mis canciones deben dejarme caminar tranquilo"

2000. "Eso (escribir una canción por cada mujer que lo deja) será bueno para mi fortuna personal porque le haré una canción a cada una, y será muy malo para sus novios porque, cuando estén follando con ellas, ellas tendrán un fantasma flaco..."

2000. "Yo al público no le debo nada, yo pongo unas canciones en las tiendas, el público va a comprarlas libremente; si quiere o no quiere, vienen a unos conciertos, pagan su entrada libremente, y yo, en los conciertos, me dejo la piel y el alma y, una vez que me bajo del escenario, no les debo absolutamente nada"

2000. "Con respecto al público, por ejemplo, no me importa nada si es de 60 años o de 15. Me importa la gente, una a una: hay gente muy interesante y muy imbécil a cualquier edad. Generalmente abundan los imbéciles de todas las edades.

2006. "Lo que menos soy, de todo eso, es mujeriego, y no por falta de afición sino porque las cosas no eran tan fáciles, pero sí, yo iba por los bares, la gente me veía, yo no me escondía, no era uno de esos cantantes que juega partidos contra las drogas y se mete medio gramo en el camerino , yo era quien era y eso contribuyó , en algo, en crear una caricatura, que era lo que yo detestaba, por eso me salí..."

2009. "Mi carrera nunca me ha preocupado nada porque considero que esto de escribir canciones es una pasión personal que, gracias a una bendición de no sé qué extraños dioses paganos, he podido compartir con mucha gente en el mundo de mi idioma. Nunca he visto esto como una carrera y podría vivir de cosas como escribir en los periódicos, cosa que hago en España a menudo, o de editar libros"

2010. "El dolor es cruel, pero las canciones nacen del dolor más que de la alegría. No conozco canciones de amor optimistas; eso no existe, eso sería un insulto para la pobre gente que solo tiene desamor. El desamor, la melancolía, la tristeza son jardines donde florecen mejor las canciones"

2010. "No me gusta cantar dos días seguidos, me gusta acabar de cantar e ir con los amigos a tomar unas copas. Para cantar al día siguiente, tengo que irme temprano a la cama y mantenerme mudo y sobrio"