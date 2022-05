Joan Manuel Serrat recibirá doctorado honoris causa de la UCR

Este miércoles 4 de abril se dio a conocer la noticia que se esperaba: el gran artista Joan Manuel Serrat, un ícono de la canción hispana, recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica.

Cantautor, actor, poeta y músico español, Joan Manuel Serrat ha sido uno de los grandes compositores del siglo XX. El artista ha recibido la distinción de doctor honoris causa en más de 17 universidades en el mundo y finalmente recibirá el título de parte de la casa de estudios superiores tica.

Joan Manuel Serrat vendrá al país con su gira final titulada 'El vicio de cantar'. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La máxima distinción fue aprobada el pasado jueves por el Consejo Universitario, por iniciativa de la Escuela de Artes Musicales, como un reconocimiento a su trayectoria y su invaluable aporte a la cultura. El reconocimiento será entregado a Serrat en un acto solemne el viernes 27 de mayo, en el marco de su visita a Costa Rica.

La gira final

Un afiche de Serrat en Costa Rica, en que anuncia la entrada a ocho colones para verlo en la Universidad de Costa Rica. Foto: reproducción

Serrat ha comenzado su última gira por el mundo, cantando por última vez sus canciones frente al público, incluye a Costa Rica, un país que desde hace muchos años ha sido cómplice y amigo del artista.

El concierto final en tierra tica será el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva. Allí será la última vez que los costarricenses podrán abrazar al maestro con su aplauso, la última vez que Joan tome la guitarra para cantarle a sus queridos ticos. La imperdible e histórica cita está pactada para el 28 de mayo.

En una reciente entrevista para Revista Dominical, el cantautor habló sobre la gratitud que tiene por todos los sentimientos que ha generado su último tour.

“Esta va a ser la gira de despedida pero me despido de los escenarios, no de la vida, de estar vivo y de hacer todas las cosas que la vida conlleva”, expresó en la entrevista

“Yo a la jardinería no me voy a dedicar, a pesar de que me gusta mucho. Ni a la petanca, que es un juego con bola que juegan los jubilados. Mi vida va a seguir por algo muy parecido, cosa que a un policía no le ocurre porque cuando se jubila tiene que devolver el arma y la placa; yo no tengo que devolver la guitarra”, contó.

Las circunstancias inesperadas sumaron para que Serrat pensara en el adiós: primero por la interrupción que sufrió la gira que hacía con Joaquín Sabina cuando este se cayó del escenario durante un concierto en Madrid, en febrero del 2020. Poco después el mundo fue atacado por la pandemia de la covid-19.

Joan Manuel Serrat vendrá al país con su gira final titulada El vicio de cantar, que llega al país gracias a Interamericana de Producciones.