Joan Manuel Serrat recibió doctorado ‘honoris causa’ de la UCR y la llave de San José

Poeta, músico y trovador, la carrera de más de seis décadas del cantautor español Joan Manuel Serrat fue homenajeada este viernes 27 de mayo con dos importantes distinciones en Costa Rica: recibió el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR) y además la llave de la ciudad de San José.

Serrat participó en dos actos protocolarios, el primero de ellos en el parque Morazán, en el corazón de la capital, donde recibió de manos del alcalde josefino Johnny Araya el reconocimiento más alto que otorga el municipio a visitantes distinguidos.

Joan Manuel Serrat recibió la llave de San José en el parque Morazán, justo al frente del Templo de la música. (Marvin Caravaca)

En la actividad, Araya explicó el porqué Serrat era digno de la llave de la capital, y después el propio músico agradeció tal reconocimiento. Además, como una agradable sorpresa, la banda de conciertos de San José interpretó el tema Mediterráneo, que es de su autoría.

Unos minutos más tarde, en el Aula Magna de la UCR, el español fue el centro de otro tributo a su carrera y al aporte cultural, el cual ha cosechado a lo largo su extensa trayectoria artística. Esta vez fueron las autoridades de la universidad estatal las que acordaron entregarle el doctorado Honoris Causa, título que destaca el trabajo del artista a lo largo de los años.

“Sabrán juzgar mis palabras por su intención más que por la manera que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Muchas gracias”, dijo Serrat en su discurso de aceptación del doctorado.

La música de Serrat también fue protagonista en el evento universitario, gracias a la interpretación de La suite de Serrat, que ejecutó la Orquesta de Estudiantes de Artes Musicales de la UCR. Los arreglos para esta pieza fueron hechos por Paul Rubinstein.

Joan Manuel Serrat se encuentra en Costa Rica como parte de la gira de despedida de los escenarios que realiza este 2022. El espectáculo El vicio de cantar será este sábado 28 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

Joan Manuel Serrat en la Universidad de Costa Rica recibiendo el doctorado Honoris Causa. Sus palabras de agradecimiento conmovieron a la audiencia. (Marvin Caravaca)

