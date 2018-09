-¡Me siento increíble! Primero tengo que decir que siempre es un gusto escuchar el acento tico porque tengo muchas amistades que estoy loco por ver, ya me hacen falta. Estoy muy orgulloso de la música que vamos a hacer en este show con canciones clásicas como Bajito, Pa' que me invitan o Baby y las baladas como Amor quédate, Mi corazón insiste o las nuevas que han salido como Por algo será que canto con Joy. En el espectáculo hay mucho ritmo, es un show variado donde habrá canciones nuevas del disco nuevo y un set acústico. Prometo que será una experiencia completa vamos a dejar el alma, no vamos a aguantarnos nada, vamos a soltarlo todo en ese escenario.