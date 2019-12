– No lo creo, es muy difícil que haya otra canción como You’re Beautiful. Es una canción que solo puede aparecer en cierto momento. Es de esos temas que llegan en una situación particular y única, eso fue lo que pasó. No creo que vuelva a hacer una canción como esa, es algo que pasa pocas veces en la vida y estoy muy orgulloso de tenerla en mi repertorio. Pero no creo que ocurra algo así otra vez.