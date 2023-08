Jairo y Los Tenores: una reunión de grandes voces para celebrar a las madres ticas

La relación del cantante argentino Jairo con el público costarricense supera los 50 años. Desde sus primeros pasos como intérprete, el artista ha visitado muchas veces nuestro país con sus canciones, incluso recordó que aquí fue uno de los primeros países en los que uno de sus temas se convirtió en éxito.

Ese cariño, que es recíproco entre Jairo y sus fans ticos, volverá a tener un encuentro muy especial, en realidad tres, gracias a los conciertos que el argentino presentará en compañía de Los Tenores. Las citas serán los días 18, 19 y 20 de agosto en el teatro Melico Salazar, en San José, una vez más en el marco de la celebración del Día de la Madre.

El último concierto que presentó Jairo en Costa Rica fue en el 2018, también en el teatro Melico Salazar. Foto: Archivo.

“Me siento muy feliz, muy contento, porque además se produce en un momento muy especial, después de varios años de no poder ir a Costa Rica por distintas razones, entre ellas la pandemia. Este va a ser un reencuentro con el público al que le tengo un cariño muy especial”, dijo Jairo en entrevista virtual desde Argentina con La Nación.

El compositor de grandes éxitos de la música romántica latinoamericana como Amigos míos, me enamoré, El valle y el volcán o Vivir enamorado, afirmó que siempre que viene a Costa Rica siente a flor de piel el cariño y el respeto de su público, que con el paso de los años ha aumentado, ya que ha logrado conquistar a nuevas generaciones con su voz.

-¿Por qué cree que usted y Costa Rica tienen esta relación tan especial?

-Hace muchísimos años, cuando publiqué mi canción Tu alma golondrina, en Costa Rica fue un éxito. En toda América Latina le fue muy bien a esa canción, pero desde entonces siento que Costa Rica ha sido de los países que con mayor continuidad le han dado seguimiento a mi carrera. Recuerdo desde el primer hasta el último viaje que he hecho a su país, los recuerdo perfecto. He pasado momentos inolvidables ahí porque siento que hay una corriente afectiva muy grande, que en muchos casos va más allá de la música.

Les presentamos nuestra versión del tema de Jairo, “El Valle y el Volcán”. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros! Les recordamos que el 18,19 y 20 de agosto compartiremos el escenario con este extraordinario artista internacional. La cita será en el Teatro Popular Melico Salazar! Las entradas están a la venta en ETicket.cr. Los esperamos!! Entretenimiento Universal BAC CredomaticJoaquín Yglesias FansClub Los Tenores Fans Club Posted by Los Tenores on Saturday, July 22, 2023

-Cada vez que viene a concierto es un momento especial, pero acá recordamos con cariño el disco que grabó con la Orquesta Sinfónica Juvenil y ahora vendrá a cantar con Los Tenores. ¿Qué opina del trabajo de estos artistas?

-Son un grupo muy sólido, con voces muy trabajadas y muy serias. Son artistas muy musicales y, por supuesto, tienen una gran capacidad de adaptación porque tienen una preparación muy grande. Se adaptan de manera maravillosa a otros campos que no sean de la música lírica o la operística. Agradezco mucho la versión que hicieron de El valle y el volcán, es algo que me enorgullece. En este encuentro lo que pretendemos es que nos juntemos en algunas canciones, esa es la intención. Para mí, en todo caso, será un placer y un honor cantar con ellos.

-¿Qué siente un artista como usted al respecto de que sus canciones trasciendan generaciones, géneros musicales y que se reinterpreten de otras maneras? ¿Qué significa dejar esta huella en la cultura?

-Es muy lindo, como tú lo has dicho. Es muy bonito, también muy sorprendente, porque cuando uno escribe una canción no sabe muy bien el destino que va a tener. Ya tengo bastante experiencia, pero es muy difícil saber cuál de todas las canciones va a tener un éxito, nadie tiene la fórmula o la llave del éxito, pero aquellas canciones que perduran con el tiempo es porque el público las relaciona con momentos de sus vidas y eso es lo más importante.

-Entonces, ¿después de tantos años de carrera se sigue sorprendiendo?

-Sí, me sorprendo y me agrada. Sorprenderme me hace muy feliz y lo agradezco también. Por ejemplo, en el caso de El valle y el volcán, es una canción que yo quiero mucho y aunque he grabado más de 700 canciones, ese tema siempre está ahí y sigue adelante. Creo que la grabé en 1974, compuse primero la música y luego la letra y cuando ya estaba terminada, llamé a Juan Carlos Calderón (músico y arreglista español) para mostrársela, nos juntamos e hizo un arreglo extraordinario. La introducción de El valle y el volcán para mí ya vale la canción, porque es sumamente hermosa.

Rodolfo González, Joaquín Yglesias y Arnoldo Castillo son Los Tenores. (Cortesía)

-Usted es uno de los representantes de la música argentina, esa que le ha dado tanto a la región con baladas, tangos, rock y hasta en la trova, ¿siente alguna responsabilidad con el público?

-Tengo que confesar que soy un artista bastante audaz, porque canto lo que tenga ganas de cantar, y lo grabo. Las canciones que yo compongo las hago a mi medida, para mi tesitura vocal, para mi manera de cantar y mi estilo; pero he abordado otros estilos de música como la folclórica argentina y muchas personas me identifican como folclorista, pero también a la gente del tango les gusta como los canto. Son cosas que me producen un gran placer, de alguna manera justifican ese deseo tan precoz que he tenido de cantar desde que era un niño.

“En cuanto a la responsabilidad, no sé si llamarlo así exactamente, pero hay que tomárselo en serio. Donde me muevo es un terreno de aprendizaje permanente, todos los días se aprende algo nuevo”.

-¿Qué opina sobre esos nuevos seguidores que ha ido conquistando con el paso de los años? Es que, sin duda, su música es herencia de padres a hijos

-Es algo difícil de explicar, yo creo que va más en el ahínco y las ganas que ponen quienes transmiten las canciones. Cuando las canciones pasan de generación en generación, adquieren una importancia muy grande para un artista porque eso significa que el público se amplía también. Aunque quien las escuchó primero, las escucha de manera distinta al que las oye ahora, entonces que lo hagan con ese placer y les guste, es una satisfacción muy grande.

La carrera del argentino Jairo ya supera las cinco décadas. En su trayectoria ha grabado canciones en español, italiano y francés. (Diana Mendez)

Sobre el concierto Copiado!

Las voces de Jairo y de los tenores Arnoldo Castillo, Joaquín Yglesias, Rodolfo González; se unirán en estos tres conciertos románticos.

Las funciones serán el viernes 18 y sábado 19, a las 8 p. m. Por su parte, el domingo 20 será a las 6 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢36.300 (cuarto piso), ¢43.100 (tercer piso), ¢47.700 (segundo piso) y ¢54.500 (primer piso).