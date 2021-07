Half Tangerine y 'Nothing Until Finished', su fresca propuesta musical

Dos amigas unidas desde el principio por la música y las artes se reencontraron con el pasar de los años para formar juntas un dúo artístico que, con el estreno de su primer disco, promete una buena carrera.

Se trata de Half Tangerine, conformado por Ana María Aguilar y Daniela García. Las artistas se conocieron cuando fueron parte de la agrupación BeaGirls, pero cada una tomó su propio camino para profesionalizar aún más su trabajo. La diferencia de las influencias y los estilos de ambas artistas hace que la propuesta de Half Tangerine se enriquezca con una entretenida variedad musical y lírica bajo la etiqueta de pop/rock, pero que puede saber también a reggae.

El álbum Nothing Until Finished es la carta de presentación de Half Tangerine para la escena musical costarricense y previo a su lanzamiento, el dúo había publicado los sencillos High on You y más recientemente Half-T.

"Cuando nos juntamos comenzamos a bromear entre nosotras con la música, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que teníamos varias canciones que podían funcionar bien. Buscamos un produtor y empezamos a grabar el disco", comentó Ana María, cuya formación académica la destaca como cantante clásica.

El dúo Half Tangerine está conformado por Ana María Aguilar y Daniela García. (Cortesía Juan Diego Solís)

Fue el experimentado Alberto Ortiz quien puso su cuota de talento para hacer realidad el sueño de Ana María y Daniela. "Ana y yo le llevamos las maquetas a Alberto y teníamos en nuestra cabeza la idea de cómo queríamos que sonara, él ayudó a concretar esas ideas", afirmó Daniela, quien toca la guitarra.

El disco contiene 11 temas, todos obra de Ana María y Daniela en conjunto. Cada una aporta ideas y las desarrollan en unión, con su propio estilo y con la convicción de lograr que alguien se identifique con sus historias.

"Dani es más al reggae y al rock y yo por mi parte soy algo más clásica, pero encontramos un punto medio perfecto para ambas. Hay una química indispensable en el trabajo y esa ha sido la clave positiva para el resultado final del disco", agregó Ana María.

"Todo esto que hemos vivido ha sido surreal, por así decirlo. Yo siempre participé en grupos en los cuales no aportaba más que tocar la guitarra, pero ahora que hemos tenido presentaciones con Half Tangerine en las cuales la gente corea nuestras canciones, es muy chiva. Nos sentimos felices porque la música que hacemos es para compartirla, esa es la expectativa. Ojalá que cuando alguien nos escuche se sienta identificado con las letras", aseguró Daniela.

De la producción

Nothing Until Finished está disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes y BandCamp. Además, en su canal de YouTube, Half Tangerine tiene publicados algunos videos sobre su obra.

La producción musical con la que debutaron Ana María y Daniela les llevó un total de tres años de trabajo creativo, de producción y masterización. En el material trabajaron Alberto Ortíz como productor y el ingeniero de grabación Brian Gardner (ganador del premio Grammy).

En la parte musical, las jóvenes contaron con el apoyo de amigos y colegas que brindaron su trabajo para darle más fortaleza a los sonidos. En la grabación participaron Alonso Zayas (Un Rojo) en la batería, Maddie Serrano en el bajo, Juan José "Chilito" Carazo (Un Rojo), Sofía Valverde en los coros y el trío de vientos Le Magnifique conformado por Fabián Sanabria, Gabriel Sánchez y José Pablo Cháves.