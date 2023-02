‘Hace tiempo que me compré el Casio’: ¿quién es la mujer que respondió a Shakira?

Desde hace varios días se comparte masivamente en las redes sociales la aparente respuesta de Clara Chía a Shakira, luego de que la barranquillera lanzara la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, una “tiradera” que bajó la popularidad de su ex, Gerard Piqué y de su novia actual.

En el video se observa a una mujer parecida a Clara Chía cantar en un escenario similar al de Shakira en el video con el productor argentino; no obstante, aunque tiene un acento español marcado, no se trata de la novia de Piqué, sino de una presentadora de televisión.

Se trata de María Verdoy, uno de los rostros de la cadena española Telecinco. “Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh”, canta la presentadora.

La canción se viralizó luego de ser publicada y acumuló diversas opiniones, pues algunos internautas creyeron que sí era la joven catalana quien le dedicaba esos versos a Shakira.

¿Echados de restaurante por dueño fan de Shakira? Copiado!

Este martes transcurrió la noticia de que en apariencia, Piqué y Clara fueron despachados de un restaurante en Los Ángeles. Según testigos, el lugar pertenece a un seguidor de la colombiana, quien al ver a la pareja de moda en su establecimiento, no les permitió quedarse y los sacó del lugar.

Sin embargo, esto no se pudo confirmar, pero un video muestra a la pareja abandonar muy molesta el local para subir al auto y marcharse, ante el asedio de la prensa.

Desde que Piqué oficializó ante el mundo su relación con Clara, con una explosiva foto en Instagram publicada el 25 enero, cada vez se muestra menos tímido con las demostraciones de amor en público y con las confesiones respecto al romance que sostiene con la joven.

Shakira y Karol G: Letra de posible canción TQG ya está en redes sociales

Ni los “dardos” que lanzó Shakira, ni las incesantes especulaciones por parte de los medios de comunicación y, mucho menos aún, los duros comentarios en redes sociales provenientes de los usuarios, consiguieron que la relación se tambalee.

Todo lo contrario, semana tras semana demuestran que se encuentran más unidos que nunca. No obstante, cada salida en público se presta para nuevas situaciones incómodas que se viralizan rápidamente.