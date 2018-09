“Desde que arrancamos nuestra carrera hace 16 años, siempre soñábamos con tener un Grammy, o tan solo una nominación. Año tras año, después de estar desilusionadas, nos levantábamos con la ilusión de que con el siguiente disco sí pasaría. Hoy, después de saber que otra vez no pasó, nos dimos cuenta de que no se puede tener todo”, con estas palabras y una sentida carta, las hermanas mexicanas del dúo Ha*Ash, mostraron su descontento por no ser tomadas en cuenta, una vez más, en la lista de nominados a los premios Latin Grammy.