–Estoy muy feliz de haberlo reeditado. Es un álbum muy querido y que tiene canciones muy importantes para mí. En la época en que lo hice estaba muy abocado a mi sello SURCO, con el que nos iba muy bien, por lo que demandaba casi todo mi tiempo. Sabía que mis ocupaciones con el sello me iban a impedir promocionar el álbum y hasta incluso armar una banda para tocarlo. Tenía dos opciones, hacerlo de todas maneras y que quedara de algún modo un testimonio de mis composiciones o directamente no hacerlo. Y decidí sacarlo. Fue un disco hecho en casa, grabado en el sótano. Prácticamente todos los instrumentos fueron tocados por mi y algunos por Anibal Kerpel. Logramos un sonido que me encanta, y ahora con la remasterización de Aníbal es sumamente potente, con un sonido abrasivo.