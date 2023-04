Guitarrista Steve Vai dará concierto en Costa Rica

El guitarrista Steve Vai, considerado uno de los mejores del mundo, se presentará en Costa Rica durante su gira Inviolate Tour 2023, que incluye fechas en Europa en Latinoamérica. Este 19 de abril informó que debido a la gran acogida recibida agregarían dos presentaciones más, una de ellas en el país.

Vai, de 62 años,anunció que el 18 de junio tocará en San José, Costa Rica. Aún no hay mayores de datos del lugar en el que se presentará.

“Hola gente, parece que hay tan buena demanda de espectáculos en América Latina que añadimos dos espectáculos, uno en San José, Costa Rica el 18 de junio, y otro en Monterrey, México el 23 de junio! (...). Muchas gracias. ¡¡¡Estamos listos!!!”, escribió en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comentó que pronto se revelarán datos de la venta de entradas en Costa Rica.

El guitarrista Steve Vai es un prodigio de la guitarra, de gran fama internacional. Foto: Instagram/@janestuartphotos

Entre las decenas de comentarios de los fanáticos, sobresalían varios de costarricenses que celebraban la visita del artista estadounidense al país.

El virtuoso guitarrista, quien inició su carrera en 1978, es conocido por éxitos como For The Love Of God y Tender Surrender. Se estima que Vai cuenta con más de 200 guitarras.

“La guitarra es un maravilloso instrumento de expresión. Un storyteller (narrador). Una oportunidad de ofrecer algo al mundo. Creo que tengo 216... No las colecciono, tengo tantas porque cada una me aporta algo, un sonido… aparte de que la gente me regala guitarras (risas)”, dijo en el 2016, según replicó El Confidencial.