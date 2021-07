Grupo nacional D’Tour hará un tour mágico por los discos de The Beatles

Si usted es fanático de la banda de rock británica The Beatles y le gustaría volver a escuchar, en vivo, su discografía completa, esta es su gran oportunidad.

La agrupación nacional D’Tour ofrecerá un tributo al legendario cuarteto; empero, aseguró que el homenaje no será como los que usualmente se ofrecen.

Eduardo Quesada, vocalista de la banda nacional, comentó que la idea es ofrecerle al público conciertos variados , en los que se cantarán todos los temas de The Beatles.

“Los grupos que tocan temas de The Beatles, solo tocan los éxitos. Eso lo hacen sin pensar en que hay mucha gente que quiere escuchar otras piezas también. Es decir, aquí tocan, pero no tocan lo que la gente realmente quiere escuchar”, dijo.

“Nosotros queremos interpretar, en vivo, toda la discografía de este famoso cuarteto. Ni una sola se quedara por fuera. Es un espectáculo nuevo, tan nuevo que nunca antes se ha hecho en el país”, agregó Quesada.

Mecánica. Según contó, el grupo dará seis conciertos entre el 9 de mayo y el 3 de octubre en el Jazz Café, ubicado en San Pedro.

“Los espectáculos serán los primeros jueves de cada mes. Las fechas serían el 9 de mayo, el 5 de junio, el 4 de julio, el 1°. de agosto, el 5 de setiembre y el 3 de octubre”, añadió el vocalista, quien también comentó que las entradas tienen un valor de ¢3.000.

Quesada adelantó que en el primer concierto tocarán las canciones de los discos más viejos, Please Please Me y With The Beatles . “Para la banda tiene bastante significado los temas que han sido poco interpretados, como Anna (Go to Him) y Ask Me Why . Así que ese día los vamos a escuchar”, dijo.

En el segundo concierto, los álbumes A Hard Day’s Night , Beatles for Sale y Help serán los protagonistas; mientras que en el tercer espectáculo, D’Tour tocará los temas de los discos Rubber Soul y Revolver .

“En el cuarto, vamos a cantar las canciones de Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour . En el quinto show , será el turno de The Beatles (álbum blanco) y Yellow Submarine . El concierto de cierre estará compuesto por las canciones de los discos Let it be y Abbey Road ”, agregó.

Quesada apuntó que en cada concierto, que durará cerca de dos horas, tendrán un invitado especial. “Creemos que para los primeros conciertos solo vamos a estar los cuatro integrantes del grupo. Conforme vayamos acercándonos a los últimos discos, necesitaremos refuerzos, porque ahí los Beatles utilizaban más instrumentos”, explicó el músico.

Para el grupo D’Tour, lo más importante es revivir la Beatlemanía y “ofrecer a los fanáticos de corazón un tributo de verdad”.