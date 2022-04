Grammys 2022: Queen, Jimi Hendrix y otros grandes artistas que nunca ganaron

Está claro que los premios no lo son todo, pero uno siempre se sorprende al ver que grandes, populares y talentosas figuras internacionales que nunca han logrado conquistar ciertos galardones. Pasa en el cine, en el teatro, en la literatura y, por supuesto, que los Grammys guardan muchas historias al respecto.

Estos son algunos artistas que nunca han ganado un Grammy, en un repaso previo a la gala que se realizará este domingo.

Nombres sin gramófono

Blake Shelton -uno de los más grandes cantantes del género country y un artista amado por su carisma como juez del programa The Voice-, ha sido nominado ocho veces, pero no ha ganado un solo Grammy en su vida. En el 2020 perdió su última nominación.

[ Grammys 2020: Billie Eilish se corona en una noche ganadora para las nuevas voces ]

Blake Shelton fue elegido el hombre más sexy del mundo, en el 2017. (Amy Harris)

Pero el caso de Shelton no es el que más sorprende: en esta singular lista entra el nombre de la legendaria banda Queen. Nadie duda del legado del grupo británico, que en sus mejores años recibió cuatro nominaciones al Grammy y nunca ganó. Sin embargo, si existiera un gramófono al culto y pasión que levanta el legado de Freddie Mercury y sus compinches, sin duda lo conquistaría.

Freddie Mercury, de Queen, en un concierto efectuado en 1982. Foto: Steve Jennings (Steve Jennings)

The Beach Boys tampoco cuenta con premio en su repisa. Tuvieron tres nominaciones en 1966 por su éxito Good Vibrations y, su último reconocimiento, fue en 1988 por Kokomo. Eso sí: The Beach Boys recibió un premio a su trayectoria, en el 2001.

Otro talentoso artista que nunca recibió Grammy fue Jimi Hendrix. El increíble guitarrista solo tuvo una nominación por su interpretación de Star Spangled Banner. Fue en el año 1970, curiosamente, el mismo año que murió.

[ Grammy 2022: La fiesta de la música está lista y dos ticos podrían ganar un premio ]

Hendrix murió en 1970, dejando un legado único. Foto: Archivo

ABBA es otra agrupación legendaria que no cuenta con Grammy. El dato es sorprendente: después de casi 50 años de hacer música, el grupo de pop sueco consiguió su primera nominación al Grammy el pasado 2021, por su disco I Still Have Faith In You.

Por otro lado, con 16 nominaciones, el carismático Snoop Dogg recibió su primera nominación en 1993 y desde entonces sigue esperando subir al escenario por su gramófono.

Nadie duda de que Björk es uno de los nombres más importantes de la música. La cantante, compositora, actriz y ha sido nominada 15 veces desde 1993, pero nunca se ha llevado un Grammy a casa. Aún así, no hace falta nada en su repisa para que todos coincidan en que es uno de los grandes frutos musicales de nuestra época.

[ Björk no cree en el modelo de Spotify ]

La cantante islandesa Bjork en un concierto del European Rock Festival Heineken, en el 2007. Foto: AFP (Krzysztof Mystkowski)

Nicki Minaj, en el período del 2010 al 2015, fue nominada a los Grammy en 10 ocasiones, pero nunca tocó la gloria de este certamen. Su nominación más reciente fue en el 2018, en la categoría mejor álbum de música alternativa. Algo similar sucede con la querida Katy Perry, quien ha sido nominada 13 veces en los últimos 10 años, pero sigue esperando un Grammy.

El gran rapero Busta Rhymes, todo un ícono del hip-hop, ha sido nominado 12 veces desde 1996, pero no ha ganado Grammy. Sus dos últimas nominaciones fueron a mejor interpretación de rap y mejor canción de rap, en el 2011.