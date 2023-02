Grammy 2023: Beyoncé y Adele vivirán un nuevo ‘round’ en la edición anglo, y Bad Bunny hará historia

El duelo entre Beyoncé y Adele vivirá un nuevo round este domingo 5 de febrero, cuando a partir de las 8 p. m. se lleve a cabo la 65.ª edición de los Premios Grammy, galardones que concede la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El álbum Renaissance, el séptimo de Beyoncé, la estrella de 41 años nacida en Houston, fue el acontecimiento musical mundial del 2022, contribuyendo en su camino a convertirse en leyenda de la incontestable reina del dance floor.

Con las nueve nominaciones que logró empata a su esposo Jay-Z como los artistas más nominados en la historia de los Grammy con 88 candidaturas.

Kendrick Lamar llega a la contienda del 2023 como el segundo artista con más opciones con su disco Mr. Morale & The Big Steppers, ocho en total, y Adele se ubica con su álbum 30 en la tercera posición, con siete nominaciones.

El comediante Trevor Noah, quien condujo las ceremonias del 2021 y 2022, regresa nuevamente como anfitrión por tercera vez. En Colombia, la premiación podrá seguirse en directo por TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Los colombianos en la competencia Copiado!

Como es habitual en los Grammy, antes de la ceremonia central que contará con transmisión de televisión, se realizará el anuncio de los ganadores de varias categorías en el pretelecast, que será presentado por el comediante Randy Rainbow. En este apartado se sabrá qué sucede con los nominados colombianos.

Este año, Camilo compite con su álbum De adentro pa’ afuera en la categoría a mejor álbum de pop latino. En ese mismo apartado figuran el bogotano Fonseca, por Viajante, y Sebastián Yatra, con Dharma+.

En el mejor disco de música urbana estará en la contienda The Love and the Sex Tape, de Maluma; y como mejor álbum tropical uno de los candidatos es el disco Cumbiana II, de Carlos Vives. El samario será uno de los artistas que se presente en vivo durante la premiación previa.

La película Encanto –producida por Disney inspirada en Colombia– se metió en los premios en las categorías de mejor compilación de una banda sonora para un trabajo audiovisual (película o serie); mejor música incidental y en mejor canción para un trabajo audiovisual, con el éxito No se habla de Bruno, que fue número uno en varios listados.

Bad Bunny hace historia este año Copiado!

Aún sin conocerse los nombres de los ganadores del Grammy, ya Bad Bunny ha hecho historia. Su reciente producción, Un verano sin ti, se convirtió en el primer álbum en español en ser nominado en la categoría álbum del año en los premios más prestigiosos de la música.

La cosa no para ahí. Además de otra nominación como mejor álbum urbano y a la mejor interpretación solista de pop (por Moscow Mule), el reguetonero puertorriqueño subirá al escenario para presentarse en vivo. En el escenario también están confirmados los shows de Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Sam Smith y Kim Petras, la primera mujer trans en participar en los Grammy.

Brandi Carlile, es un nombre recurrente en estos premios. La versatilidad de esta artista ha sido aplaudida y galardonada en el pasado por sus trabajos en rock, country, pop y folk. In These Silent Days, su nuevo trabajo, aspira a siete gramófonos.

Harry Styles, Coldplay, ABBA, Mary J. Blige, Taylor Swift, Bonnie Raitt, Måneskin, Anitta, Doja Cat, Camila Cabello, Ed Sheeran, Sam Smith, Michael Bublé, Norah Jones, Arctic Monkeys, Rosalía y Ozzy Osbourne son otros de los artistas que forman parte de la velada.

Novedades de la 65.ª edición Copiado!

La 65.ª edición de los Premios Grammy celebrará medio siglo de historia del hip hop, con un espectáculo que contará con celebridades como Queen Latifah, LL Cool J y Missy Elliot.

El show es “solo el principio” de un año lleno de festejos que emprenderá la Academia de la Grabación en torno al género musical, según adelantó Harvey Mason Jr., el director de la organización.

El segmento histórico también contará con la participación de músicos que abrieron camino al género como Grandmaster Flash, Grandmaster Mele Mel y Scorpio/Ethiopian King, en los años setenta. Pasando por Busta Rhymes y Salt-N-Pepa de los ochenta, Spliff Star, Ice-T, De La Soul, Big Boi (Outkast) y The Lox en los noventa, mientras que Nelly, Future y GloRilla representan al nuevo milenio.

Otros artistas que participarán en el homenaje musical son Lil Wayne, Method Man, Scarface, Swizz Beatz, Too $hort y Lil Baby y los productores DJ Drama y DJ Jazzy Jeff. Este año fueron agregadas cinco categorías nuevas: mejor interpretación de música alternativa, mejor interpretación estadounidense, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, mejor álbum de poesía hablada y compositor del año no clásico.

04/02/2023. Beyonce tiene ocho nominaciones y Adele siete. Bad Bunny tiene una nominación en el álbum del año.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.