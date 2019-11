R.E.M. sacudió al mundo con su sonido experimental que le llevó a obtener múltiples certificaciones de platino y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El grupo comenzó en Athens, Georgia, en la escena del rock independiente de la región. Fue reconocido por impulsar las radios universitarias con canciones como Radio Free Europe. Después la radio comercial los adoptó y R.E.M. se convirtió en una de las bandas de rock más exitosas, vendiendo millones de álbumes con éxitos como It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine), Losing My Religion y Everybody Hurts.