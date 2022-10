Fiesta de Halloween de Jogo: vea fotos de la tradicional ‘Haunted Fair’

Con música, disfraces y la divertidísima Tagada, así fue como se vivió la tradicional fiesta de Halloween de Jogo este sábado 29 de octubre, en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia.

Los conciertos estuvieron a cargo de los puertorriqueños del dúo Zion & Lennox y también de su coterráneo Lenny Tavárez.

Al festejo se les sumaron artistas nacionales como Khriztian GC, Will The Creator, In Betwin, Electric Animals, Hip Hop Nation y Rising Sound.

Lenny Tavárez fue el otro plato fuerte musical para la fiesta de Halloween de Jogo. Su presentación tuvo efectos especiales como ráfagas de fuego. (cortesía)

Además, para el entretenimiento de quienes pudieron asistir a la exlcusiva fiesta hubo una atracción que llamó mucho la atención: la Tagada. Este juego mecánico hizo las delicias de los más atrevidos que se subieron a ella para mantener el equilibrio y darle a los que no son tan lanzados unas imágenes hilarantes.

La Haunted Fair, como se llama el evento de Jogo, esperaba la asistencia de al menos 10.000 personas en esta edición, que retomó el aforo total luego de que durante la pandemia se llevó a cabo con público reducido.

Vea a continuación algunas imágenes de lo que sucedió la noche del sábado.

Lenny Tavárez encendió la noche cuando se quitó la camisa en el escenario y emocionó a sus fans. (cortesía)

La Tagada fue otra de las sensaciones de la fiesta de Jogo. (cortesía)

En la fiesta de Jogo también hubo presencia de artistas costarricenses. Varios DJ fueron parte del festejo de Halloween. (cortesía)

Zion es un viejo conocido en las fiestas de Costa Rica. Este año se sumó a la 'Haunted Fair' (cortesía)

Lennox demostró en tarima el aprecio y el respeto que siente por el público costarricense. (cortesía)