“Nos gusta decir algo con las canciones. La música es un lenguaje universal y hay que aprovecharlo para lanzar un mensaje y, si puede servir para ayudar o despertar a alguien o para que se ponga la música en un momento en el que se necesita ese mensaje por alguna causa especial, nosotros encantados”, refirió Ander Valverde en una conversación con la revista Time Just. “A mí no me gusta hacer canciones porque sí. Me gusta hacer canciones que digan cosas”.