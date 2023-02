Festival Picnic: la música tica brilló con Entrelíneas, Mentados, Voodoo, Kadeho, Pedro Capmany y más

Una vez más, la música costarricense dijo presente en el Festival Picnic, que se realizó en Pedregal. El sábado 4 de febrero, en su segunda jornada, el evento presentó espectáculos de Entrelíneas y Mentados en las tarimas Jogo y Picnic; siendo estas bandas las encargadas de la apertura del show.

En el Stage 506, dedicado exclusivamente a la música hecha en nuestro país, también pasaron otros artistas como Kadeho, Voodoo, La Milixia, Pedro Capmany, Magpie Jay y Alphabetics.

Festival Picnic: Un huracán de música que desató locuras y mil sonrisas en su despedida

Además, hubo representación de las mezclas electrónicas con los DJ Tocuma, Will the Kreator y las hermanas de In Be Twin.

A continuación hacemos un repaso de los shows de los artistas ticos, quienes dejaron un buen sabor gracias al talento y la profesionalización de sus presentaciones.

Con sus mezclas en el escenario Hideout del Festival Picnic, las hermanas DJ de In Be Twin pusieron a muchos a bailar. Foto: José Cordero.

Las gemelas de In Be Twin emocionaron en la tarima dedicada a la música electrónica. Foto: José Cordero.

Con su propuesta de indie, dance y pop, los ticos de Alphabetics fueron de los primeros en subir al Stage 506. ( José Cordero )

Mentados fue la banda encargada de abrir la tarima Jogo. El ska de los experimentados músicos convocó a una buena cantidad de público. (José Cordero )

Hugo Villa, cantante de Mentados, se entregó por completo en el escenario. La banda ya supera 30 años en la escena tica.

El cierre de la jornada de música nacional estuvo en las manos de Mechas y Kadeho. (José Cordero )

Los músicos de Kadeho fueron intensos en su concierto. Ahí sonaron clásicos como 'Sola', 'Animal' y 'Trejo'. (José Cordero )

El rock de Pedro Capmany también se sumó a la tarima dedicada a los artistas costarricenses. El artista y su banda se presentaron al final de la noche. (Jose Cordero)

Pedro Capmany no falló y le hizo un homenaje a su papá, José Capmany. (Jose Cordero)

Pedro Capmany y su banda demostraron calidad musical en su presentación en el Festival Picnic. (Jose Cordero)

La banda de rock Voodoo puso colorido a una intensa jornada de música tica, en el Stage 506. (Jose Cordero)

En el acto de apertura de la tarima Picnic, a Entrelíneas la acompañó una buena cantidad de público. (José Cordero )