Festival honra a primera profesora de guitarra académica de Costa Rica

Su nombre era Isabel María Luisa Anido González y era argentina. De ella se dice que fue una de las más grandes de la guitarra clásica; es decir, una de las primeras mujeres en sobresalir internacionalmente en la interpretación de este instrumento.

María Luisa Anido –como se le conoce popularmente– no es ajena a Costa Rica: ella fue profesora aquí, en el Conservatorio Castella.

Durante el año 1966, dio lecciones en Costa Rica a quienes amaban esas cuerdas tanto como ella.

“María Luisa Anido fue para mí una revelación. La impresión que me produjo no se borrará jamás de mi mente. Dotada de un temperamento artístico de primer orden, se adapta admirablemente a todos los estilos y formas musicales y en cuanto a su tecnicismo, no sólo es insuperable, sino que en muchos aspectos sobrepasa todo lo imaginable”, explica el famoso guitarrista Miguel Llobet.

En su honor, este lunes por la noche el Conservatorio Castella inaugurará un ciclo de conciertos que lleva el nombre de VIII Festival y Concurso Guitarra Joven.

“El evento está dedicado a ella, y son varias noches, exactamente del 7 al 11 de septiembre, los conciertos comenzarán a las 7 p. m.”, explicó a La Nación Aldo Rodríguez Delgado, conocido guitarrista cubano que imparte clases también en esta academia costarricense.

Rodríguez, quien es concertista internacional destacado, también grabó con Anido un disco titulado Concierto magistral con María Luisa Anido , disponible en Amazon.

Pionera. Isabel María Luisa Anido González fue una de las primeras profesoras en impartir clases de guitarra en el país. Conservatorio Castella para LN.

“La inauguración es este lunes con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Castella, bajo la dirección del maestro Manuel Mora Tenorio. Entonces, se estrenará en Costa Rica la Suite Argentina , de Eduardo Falú, para guitarra y orquesta”, añadió.

El Quinteto Libertango efectuará otra parte del programa. Las entradas para este festival tienen un costo entre ¢2.500 y ¢3.000.

Durante el resto de la semana habrá presentaciones con las orquestas de guitarra de La Unión de Tres Ríos, la intermedia de la UCR, y la del Conservatorio Castella, así como de otros guitarristas invitados a esta fiesta y un trío de jazz .

Más información sobre esta serie en www.concursocastella.weebly.com .

Carrera.Isabel María Luisa Anido González se destacó como una prominente compositora y guitarrista. Ella comenzó sus estudios con su padre, Juan Carlos Anido, quien era un ejecutante aficionado. En 1956 estrenó en Buenos Aires el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina.